冷凍雞湯撈到「完整海馬」不敢吃 內行曝驚人身價：精華全在這
許多人習慣天冷時來碗熱騰騰的雞湯進補，但如果湯裡出現了「不速之客」，你會覺得驚喜還是驚嚇？近日有網友分享，自己打開一包冷凍鹿茸雞湯加熱後，竟然在碗裡撈到一隻形狀完整的「海馬」，讓她瞬間看傻眼，忍不住發文詢問這到底是食材還是異物？貼文曝光後，引發大批網友熱議，更有內行饕客直呼：「你賺爛了，這是高級貨！」
原PO在Threads上曬出照片，只見湯匙上躺著一隻身形捲曲、輪廓清晰的小海馬，甚至連尾鰭的細節都清晰可見。她驚訝表示：「雞湯裡面有海馬，超酷的，我還收起來當紀念。」雖然她一度懷疑是不是塑膠玩具掉進去，但經過網友提醒與確認後，才得知這確實是真材實料的中藥材。
貼文曝光後立刻引發網友討論，不少人開玩笑留言：「海馬Boy跑來找雞玩，結果被滅口了」、「這湯是海馬瀨人煮的嗎？」、「趕快找找裡面有沒有三張青眼白龍」。不過，更多識貨的網友指出，海馬其實是相當珍貴且價格不菲的中藥材，具有溫腎壯陽、調氣活血等功效，通常只會出現在高級補湯或辦桌宴席中。「這隻海馬可能是整碗湯最貴的食材」、「老闆下重本耶，通常都只放碎塊，這隻這麼完整很難得」、「如果是真的海馬，那這碗湯的等級直接三級跳」。
根據環境資訊中心資料顯示，海馬自古以來就是傳統中醫藥的重要藥材，約自西元720年起便被廣泛使用，主要用於治療哮喘、陽痿、不孕及體力衰竭等症狀。由於近年來野生海馬數量銳減，已被列為瀕危物種，因此市面上的海馬乾價格水漲船高，若是體型較大且完整的海馬，價格更是驚人。
雖然原PO最後表示不敢吃這隻「意外訪客」，只將其撈起收藏，但這碗加料的雞湯，也讓不少網友長了知識，直呼下次喝湯時要睜大眼睛，說不定也能撈到這種「隱藏版寶物」。
