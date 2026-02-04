22K誤一生？他喊7尾8初成「最慘世代」 網直指2關鍵拉開差距

一名網友以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題在PTT發文，指出民國75到85年次的人成年時，正好遇上產業西進、公職考試盛行、22K薪資被大量討論的年代，同時升學課綱頻繁更動，無論在教育或整體社會經濟氛圍，都瀰漫著「台灣被唱衰、對岸被捧高」的時代背景，也因此忍不住疑惑，這一代人是否真的特別辛苦。

貼文曝光後，網友意見兩極。有人直言「體感7尾8初最慘」、「75附近真的是生錯年代無誤」、「75附近是真的慘」，也有人認為好壞並存，「75的我覺得有好有壞，我們經歷時代的變遷」。也有不少人認為「每個年代都說自己最慘」，關鍵不在世代，而在競爭人數與資源分配，「同世代競爭對手最多就是最慘」、「生對年代很重要，買房入職難度薪資差很大」。

也有網友從資產與投資角度切入，認為真正拉開差距的是是否跟上股市與房市，「有拿到股票分紅的，大多是60~68（年次）這些」、「股房有跟上直接甩開八、九年級一大筆錢到底」、「八、九年級父母有投資的話已經可以躺」。

至於薪資「22K」，有網友搖頭「22K怎麼了？網路泡沫的時候有同樣政策是18K」、「六年級出社會遇到網路泡沫18K都沒有抱怨，就七年級22K抱怨一輩子」，也有人反問「哪個時代沒有金融危機啦」。