快訊

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

女兒遭踹頭住院…校方要求「被害者道歉」 柚子醫師怒辦轉學

22K誤一生？他喊7尾8初成「最慘世代」 網直指2關鍵拉開差距

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友感嘆75到85年次的人是台灣最慘的一代。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成
一名網友感嘆75到85年次的人是台灣最慘的一代。示意圖，非文中當事人。 圖／AI生成

一名網友以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題在PTT發文，指出民國75到85年次的人成年時，正好遇上產業西進、公職考試盛行、22K薪資被大量討論的年代，同時升學課綱頻繁更動，無論在教育或整體社會經濟氛圍，都瀰漫著「台灣被唱衰、對岸被捧高」的時代背景，也因此忍不住疑惑，這一代人是否真的特別辛苦。

貼文曝光後，網友意見兩極。有人直言「體感7尾8初最慘」、「75附近真的是生錯年代無誤」、「75附近是真的慘」，也有人認為好壞並存，「75的我覺得有好有壞，我們經歷時代的變遷」。也有不少人認為「每個年代都說自己最慘」，關鍵不在世代，而在競爭人數與資源分配，「同世代競爭對手最多就是最慘」、「生對年代很重要，買房入職難度薪資差很大」。

也有網友從資產與投資角度切入，認為真正拉開差距的是是否跟上股市與房市，「有拿到股票分紅的，大多是60~68（年次）這些」、「股房有跟上直接甩開八、九年級一大筆錢到底」、「八、九年級父母有投資的話已經可以躺」。

至於薪資「22K」，有網友搖頭「22K怎麼了？網路泡沫的時候有同樣政策是18K」、「六年級出社會遇到網路泡沫18K都沒有抱怨，就七年級22K抱怨一輩子」，也有人反問「哪個時代沒有金融危機啦」。

22K 網路泡沫 薪資 房市 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

期末報告讓渣男現形！研究「交友軟體」 她驚見男友在線約砲

比心動更重要！日網揭「男性隱藏擇偶標準」 太聽話反而NG

過年也只能月休6天…38K保全嘆沒勇氣離職 網勸：別當牛馬

茶葉蛋是優質點心！有助學童長高 醫提醒入口前先做一事更好

相關新聞

22K誤一生？他喊7尾8初成「最慘世代」 網直指2關鍵拉開差距

一名網友以「75～85年次的人是台灣最慘的一代嗎？」為題發文，指出民國75到85年次的人成年時，正好遇上產業西進、公職考試盛行、22K薪資被大量討論的年代，同時升學課綱頻繁更動，無論在教育或整體社會經濟氛圍，都瀰漫著「台灣被唱衰、對岸被捧高」的時代背景，也因此忍不住疑惑，這一代人是否真的特別辛苦。

用鼻子「聞」裡面卻是「耳」？他被外國友人問倒求救 網揭背後真相

漢字歷經數千年演變，從最初的造字邏輯到現代用法，字義早已出現不少轉變。近日就有網友在社群平台Threads分享一段生活插曲，表示自己被外國朋友問到：「為什麼『聞』這個字裡面是耳朵，但實際上卻是用鼻子聞

睡前收手機過分嗎？他要求國中女兒十點就寢 網質疑：家長自己都做不到

在3C產品高度普及的時代，手機幾乎已成為生活必需品，不只大人離不開，就連國小、國中生「人手一機」的情況也越來越常見。然而，隨著使用年齡下降，不少家長也...

印反了？酒標文字「由右向左」唸掀熱議 專家揭中文閱讀演變

一款「金門高粱復刻禮盒」近日意外掀起世代差異話題。一名網友在社群平台Threads分享，家中收到復古包裝禮盒時，親戚家的孩子看著酒標一臉困惑，直問：「為什麼中文字的順序是顛倒的？」讓原PO當場愣住，這才驚覺對年輕世代而言，中文橫式「由右讀到左」的書寫方式早已十分陌生。

曾要求「外國旅客不要來」…虎航減班讓日本網友特別關心 暖心反應曝光

台灣虎航因近期有機師離職，無預警取消今年夏季約1%的赴日航班，消息一出不只台灣人關注，連日本人也很關心。旅居台灣的日本作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」表示，許多日本網友對虎航減班的消息相當關切，擔心台灣民眾受到影響而無法到日本旅遊，甚至還希望日本航空公司能協助幫忙。

笑瘋！台南鐵板燒店員「掉褲飛撲」嚇跑男客 道歉文揭勵志真相

台南一家鐵板燒店近日發生一起讓人「笑到黑姑」的意外！一名店員半夜值班時，因為急著從廁所衝出來招呼客人，沒想到褲子當眾滑落，還把他整個人絆倒在地。這突如其來的「大尺度」演出，讓進店的客人嚇到以為遇到變態

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。