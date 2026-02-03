用鼻子「聞」裡面卻是「耳」？他被外國友人問倒求救 網揭背後真相

台灣虎航因近期有機師離職，無預警取消今年夏季約1%的赴日航班，消息一出不只台灣人關注，連日本人也很關心。旅居台灣的日本作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」表示，許多日本網友對虎航減班的消息相當關切，擔心台灣民眾受到影響而無法到日本旅遊，甚至還希望日本航空公司能協助幫忙。

2026-02-03 15:41