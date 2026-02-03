快訊

睡前收手機過分嗎？他要求國中女兒十點就寢 網質疑：家長自己都做不到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Dcard發起投票，詢問「孩子國中，每天晚上十點強制收手機睡覺，會不會太過分？」示意圖／ingimage
一名網友在Dcard發起投票,詢問「孩子國中,每天晚上十點強制收手機睡覺,會不會太過分?」示意圖/ingimage

在3C產品高度普及的時代，手機幾乎已成為生活必需品，不只大人離不開，就連國小、國中生「人手一機」的情況也越來越常見。然而，隨著使用年齡下降，不少家長也開始擔心孩子沉迷螢幕、晚睡影響健康，該不該限制手機使用時間，成了許多家庭難以迴避的教養難題。

近日就有一名網友在Dcard發起投票，詢問「女兒國中，每天晚上十點強制收手機讓她睡覺，會不會太過分？」原PO表示，自己並非重視成績的虎爸虎媽，只希望孩子能睡飽、精神與身體狀況維持良好，因此才選擇在固定時間收走手機。該投票短時間內吸引大量網友參與，再次引爆「未成年子女該不該被管手機」的討論。

留言區部分家長認為，適度控管是必要的保護措施，有人分享自己會檢查孩子是否接觸不適合的軟體或陌生人，目的是「確保安全而不是監控隱私」。也有人提醒，規定孩子十點不能用手機，大人也應該同步做到，以身作則才有說服力。另一派則認為，單純收手機容易引發反感，反而拉遠親子距離，建議透過陪伴、培養固定作息，讓孩子逐漸形成自律，而非完全依靠強制手段。

除了教養觀點外，晚間滑手機對健康的影響也成討論焦點。衛福部國家衛生研究院指出，睡前使用手機會延後入睡並減少睡眠時間，影響生理時鐘，光源曝露是調節生理節律的重要因素，睡前滑手機即使時間短，也可能對睡眠周期造成顯著延後。長期睡眠不足還可能增加焦慮、憂鬱風險，並影響免疫力、皮膚修復與青春痘狀況。可見此爭議不僅是「合理與否」問題，也考驗家長如何在保障健康與尊重隱私間尋找平衡。

睡眠時間 生理時鐘 未成年 滑手機 隱私 親子

