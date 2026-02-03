快訊

「祢回來了嗎？」袁惟仁離世 陸元琪吐心聲：什麼因果讓我們走成這樣

李貞秀稱放棄陸籍被拒 內政部再函文立院：遭拒絕受理應有佐證證明

黃鐙輝賣1千初台積電買房被笑傻？施昇輝舉例力挺：完成心願才是目的

聽新聞
0:00 / 0:00

印反了？酒標文字「由右向左」唸掀熱議 專家揭中文閱讀演變

聯合新聞網／ 綜合報導
文史工作者張哲生表示，古代中文以直式書寫為主，受竹簡排列方式影響，自然形成「由右至左」的閱讀方向。 示意圖／ingimage
文史工作者張哲生表示，古代中文以直式書寫為主，受竹簡排列方式影響，自然形成「由右至左」的閱讀方向。 示意圖／ingimage

一款「金門高粱復刻禮盒」近日意外掀起世代差異話題。一名網友在社群平台Threads分享，家中收到復古包裝禮盒時，親戚家的孩子看著酒標一臉困惑，直問：「為什麼中文字的順序是顛倒的？」讓原PO當場愣住，這才驚覺對年輕世代而言，中文橫式「由右讀到左」的書寫方式早已十分陌生。

原PO隨後查閱資料，才發現台灣在1970年代仍處於中文橫式書寫「左右混用」的過渡時期，直到1980年代後，「由左至右」才逐漸成為主流，而教育部到2004年才明確規定要由左往右唸，他不知道查到的答案是否正確，只能自嘲表示自己「還太菜」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

貼文曝光後，立刻引發大量討論，留言區瞬間成為大型回憶現場。不少網友感嘆，「以前路邊招牌、電影字幕真的都是從右往左唸」、「小時候寫橫式作業，老師還會糾正要從右邊開始寫」、「老一點的標語幾乎都是右到左」；也有年輕網友直言震驚，「這輩子真的沒注意過這件事」、「我一直以為只有匾額才會這樣寫」、「從小看到的橫書都是左到右」。

甚至連金門酒廠官方帳號也現身留言，幽默表示「沒想到自己也成為歷史教材」，讓討論熱度再度升高。

對於中文閱讀方向的演變，懷舊達人、文史工作者張哲生曾指出，古代中文以直式書寫為主，受竹簡排列方式影響，自然形成「由右至左」的閱讀方向；至於匾額上看到的橫寫，其實是一行一字的直排延伸，並非「顛倒書寫」，而是歷史脈絡下的自然發展。

隨著中西文化交流加深，西方「由左至右」的橫式書寫逐漸進入中文世界。為了統一書寫標準，政府於1980年6月規定公文中文橫式書寫改為由左至右，雖未強制民間遵循，但在教育、媒體與電腦、網路普及的影響下，閱讀習慣也逐步轉變。直到2004年，相關規範才進一步明定公文橫式閱讀方向。

張哲生也補充，儘管現代生活中已幾乎看不到橫式由右至左的中文書寫，但直式書寫至今仍維持由右至左的傳統，成為台灣文化中一抹獨特的文字風景。這次因一款復刻酒標引發的討論，也讓不少人重新認識，那些曾經再日常不過、如今卻逐漸淡出的閱讀記憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

睡眠品質決定健康！專家解析不同年齡所需睡眠時間與完整睡眠周期

史上運氣最好ETF？009816昨低接今掛牌「開盤狂飆6％」…專家4點優劣勢分析

每天喝一杯蔓越莓汁有意想不到的作用？專家揭7大潛在健康益處

長壽專家推一款超平價零食「抗氧化物甚至高於蔬菜」：纖維高且熱量低

相關新聞

印反了？酒標文字「由右向左」唸掀熱議 專家揭中文閱讀演變

一款「金門高粱復刻禮盒」近日意外掀起世代差異話題。一名網友在社群平台Threads分享，家中收到復古包裝禮盒時，親戚家的孩子看著酒標一臉困惑，直問：「為什麼中文字的順序是顛倒的？」讓原PO當場愣住，這才驚覺對年輕世代而言，中文橫式「由右讀到左」的書寫方式早已十分陌生。

曾要求「外國旅客不要來」…虎航減班讓日本網友特別關心 暖心反應曝光

台灣虎航因近期有機師離職，無預警取消今年夏季約1%的赴日航班，消息一出不只台灣人關注，連日本人也很關心。旅居台灣的日本作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」表示，許多日本網友對虎航減班的消息相當關切，擔心台灣民眾受到影響而無法到日本旅遊，甚至還希望日本航空公司能協助幫忙。

笑瘋！台南鐵板燒店員「掉褲飛撲」嚇跑男客 道歉文揭勵志真相

台南一家鐵板燒店近日發生一起讓人「笑到黑姑」的意外！一名店員半夜值班時，因為急著從廁所衝出來招呼客人，沒想到褲子當眾滑落，還把他整個人絆倒在地。這突如其來的「大尺度」演出，讓進店的客人嚇到以為遇到變態

髮「箍」竟不念作「ㄎㄨ」！他曝正解讀音驚呼：為何沒人糾正我？

一名網友分享，「髮箍」的「箍」正確讀音其實是「ㄍㄨ」，而非自己多年來習慣念的「ㄎㄨ」，讓他相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友共鳴，不少人坦言「一直都念錯」。

春聯寫滿「元素符號」看嘸！化學強者解答引百萬人讚：超有才

鄰近農曆過年，許多家庭會在家門外張貼春聯，象徵辭舊迎新。一名網友曬出鄰居家春聯的照片，只見三幅春聯寫滿了化學符號，但他因為化學不好，看不懂其中的含意。對此，有網友用諧音解答春聯內容，讓大批網友們驚呼：「真的太有才了」。

經濟艙升等商務艙有訣竅？常客想「中獎」 內行曝4類人機率大：6趟升4次

長途飛行時，坐商務艙遠比經濟艙舒適，那有什麼「升等」的訣竅嗎？一名網友發文，稱他每次都是自己花錢買商務艙，經常看到網路上有人被升等，很好奇被升等的祕訣是什麼。對此，有內行網友指出，獨自一人、短期間內持續有飛行紀錄、熱門航線超賣與高卡的乘客被升等的機率較大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。