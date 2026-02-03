印反了？酒標文字「由右向左」唸掀熱議 專家揭中文閱讀演變

一款「金門高粱復刻禮盒」近日意外掀起世代差異話題。一名網友在社群平台Threads分享，家中收到復古包裝禮盒時，親戚家的孩子看著酒標一臉困惑，直問：「為什麼中文字的順序是顛倒的？」讓原PO當場愣住，這才驚覺對年輕世代而言，中文橫式「由右讀到左」的書寫方式早已十分陌生。

原PO隨後查閱資料，才發現台灣在1970年代仍處於中文橫式書寫「左右混用」的過渡時期，直到1980年代後，「由左至右」才逐漸成為主流，而教育部到2004年才明確規定要由左往右唸，他不知道查到的答案是否正確，只能自嘲表示自己「還太菜」。

貼文曝光後，立刻引發大量討論，留言區瞬間成為大型回憶現場。不少網友感嘆，「以前路邊招牌、電影字幕真的都是從右往左唸」、「小時候寫橫式作業，老師還會糾正要從右邊開始寫」、「老一點的標語幾乎都是右到左」；也有年輕網友直言震驚，「這輩子真的沒注意過這件事」、「我一直以為只有匾額才會這樣寫」、「從小看到的橫書都是左到右」。

甚至連金門酒廠官方帳號也現身留言，幽默表示「沒想到自己也成為歷史教材」，讓討論熱度再度升高。

對於中文閱讀方向的演變，懷舊達人、文史工作者張哲生曾指出，古代中文以直式書寫為主，受竹簡排列方式影響，自然形成「由右至左」的閱讀方向；至於匾額上看到的橫寫，其實是一行一字的直排延伸，並非「顛倒書寫」，而是歷史脈絡下的自然發展。

隨著中西文化交流加深，西方「由左至右」的橫式書寫逐漸進入中文世界。為了統一書寫標準，政府於1980年6月規定公文中文橫式書寫改為由左至右，雖未強制民間遵循，但在教育、媒體與電腦、網路普及的影響下，閱讀習慣也逐步轉變。直到2004年，相關規範才進一步明定公文橫式閱讀方向。

張哲生也補充，儘管現代生活中已幾乎看不到橫式由右至左的中文書寫，但直式書寫至今仍維持由右至左的傳統，成為台灣文化中一抹獨特的文字風景。這次因一款復刻酒標引發的討論，也讓不少人重新認識，那些曾經再日常不過、如今卻逐漸淡出的閱讀記憶。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康