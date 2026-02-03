快訊

曾要求「外國旅客不要來」…虎航減班讓日本網友特別關心 暖心反應曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣虎航。聯合報系資料照
台灣虎航。聯合報系資料照

台灣虎航因近期有機師離職，無預警取消今年夏季約1%的赴日航班，消息一出不只台灣人關注，連日本人也很關心。旅居台灣的日本作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文表示，許多日本網友對虎航減班的消息相當關切，擔心台灣民眾受到影響而無法到日本旅遊，甚至還希望日本航空公司能協助幫忙。

近年來太多外國旅客到日本玩，衍生出不少亂象，對此下坂泰生表示許多日本網友會批評外國人訪日旅遊的政策，並表現出對外國旅客的強烈不滿，不管什麼樣的報導，只要跟外國旅客有關的新聞，都會留言希望「外國旅客不要來」。只不過讓人意外的是，這次虎航取消赴日航班的新聞，被許多日本媒體不斷報導，日本網友的留言反而180度大轉變。

下坂泰生透露不少留言都很在意台灣民眾無法在春節或櫻花季時到日本旅遊，甚至還希望日本的航空公司可以幫忙多開班機，協助改善台灣人無法赴日旅遊的狀況；另外也有日本網友一開始擔心是否台灣人也開始抵制日本，得知是虎航的人力問題後也就放心不少。

下坂泰生說從日本網友的反應來看，完全沒有之前「外國旅客不要來」的情緒和留言，讓他感動地說「日台友好就是一種觀念，並不是有形之物，但透過這次新聞看得出來日本人靈魂裡面確定存在它的存在，讓我非常開心」。

貼文獲得台灣網友一致讚賞，「這真的就是把對方當成自己人或是朋友，才會這樣幫對方擔心和設想辦法」、「旅遊期間遇見的日本人，真的都對我們非常熱情友善且友好」、「台日都自己人啊」、「太溫柔了！日本真的去不膩」、「謝謝日本人喜歡台灣」、「這個差別對待好溫柔」、「台灣不會抵制日本旅遊的，而是會把錢留著下一趟花掉」、「台灣人去日本旅遊充電，也歡迎日本人來台灣旅遊充電」。

據《經濟日報》報導，台灣虎航因採平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流動的速度加快，近日因機師短缺，主動調整部分航班，台灣虎航評估整體影響的航班數量約百分之一，因此宣布夏季班表減航，並以日本線為主。

航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北─東京票價直接飛三萬元起跳；在航空業減班效應下，恐牽動暑期日本線將再度大漲。

虎航 日本 減班 機師 離職

笑瘋！台南鐵板燒店員「掉褲飛撲」嚇跑男客 道歉文揭勵志真相

台南一家鐵板燒店近日發生一起讓人「笑到黑姑」的意外！一名店員半夜值班時，因為急著從廁所衝出來招呼客人，沒想到褲子當眾滑落，還把他整個人絆倒在地。這突如其來的「大尺度」演出，讓進店的客人嚇到以為遇到變態

髮「箍」竟不念作「ㄎㄨ」！他曝正解讀音驚呼：為何沒人糾正我？

一名網友分享，「髮箍」的「箍」正確讀音其實是「ㄍㄨ」，而非自己多年來習慣念的「ㄎㄨ」，讓他相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友共鳴，不少人坦言「一直都念錯」。

春聯寫滿「元素符號」看嘸！化學強者解答引百萬人讚：超有才

鄰近農曆過年，許多家庭會在家門外張貼春聯，象徵辭舊迎新。一名網友曬出鄰居家春聯的照片，只見三幅春聯寫滿了化學符號，但他因為化學不好，看不懂其中的含意。對此，有網友用諧音解答春聯內容，讓大批網友們驚呼：「真的太有才了」。

經濟艙升等商務艙有訣竅？常客想「中獎」 內行曝4類人機率大：6趟升4次

長途飛行時，坐商務艙遠比經濟艙舒適，那有什麼「升等」的訣竅嗎？一名網友發文，稱他每次都是自己花錢買商務艙，經常看到網路上有人被升等，很好奇被升等的祕訣是什麼。對此，有內行網友指出，獨自一人、短期間內持續有飛行紀錄、熱門航線超賣與高卡的乘客被升等的機率較大。

外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

大家對日本的印象多是人民親切有禮、服務周到，不過有一名日本人近日在Threads分享親身觀察，指出日本店家對本國人與外國顧客的服務存在明顯落差，引發台灣網友廣泛共鳴與討論。

