曾要求「外國旅客不要來」…虎航減班讓日本網友特別關心 暖心反應曝光

台灣虎航因近期有機師離職，無預警取消今年夏季約1%的赴日航班，消息一出不只台灣人關注，連日本人也很關心。旅居台灣的日本作家下坂泰生在臉書粉專「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」發文表示，許多日本網友對虎航減班的消息相當關切，擔心台灣民眾受到影響而無法到日本旅遊，甚至還希望日本航空公司能協助幫忙。

近年來太多外國旅客到日本玩，衍生出不少亂象，對此下坂泰生表示許多日本網友會批評外國人訪日旅遊的政策，並表現出對外國旅客的強烈不滿，不管什麼樣的報導，只要跟外國旅客有關的新聞，都會留言希望「外國旅客不要來」。只不過讓人意外的是，這次虎航取消赴日航班的新聞，被許多日本媒體不斷報導，日本網友的留言反而180度大轉變。

下坂泰生透露不少留言都很在意台灣民眾無法在春節或櫻花季時到日本旅遊，甚至還希望日本的航空公司可以幫忙多開班機，協助改善台灣人無法赴日旅遊的狀況；另外也有日本網友一開始擔心是否台灣人也開始抵制日本，得知是虎航的人力問題後也就放心不少。

下坂泰生說從日本網友的反應來看，完全沒有之前「外國旅客不要來」的情緒和留言，讓他感動地說「日台友好就是一種觀念，並不是有形之物，但透過這次新聞看得出來日本人靈魂裡面確定存在它的存在，讓我非常開心」。

貼文獲得台灣網友一致讚賞，「這真的就是把對方當成自己人或是朋友，才會這樣幫對方擔心和設想辦法」、「旅遊期間遇見的日本人，真的都對我們非常熱情友善且友好」、「台日都自己人啊」、「太溫柔了！日本真的去不膩」、「謝謝日本人喜歡台灣」、「這個差別對待好溫柔」、「台灣不會抵制日本旅遊的，而是會把錢留著下一趟花掉」、「台灣人去日本旅遊充電，也歡迎日本人來台灣旅遊充電」。

據《經濟日報》報導，台灣虎航因採平價航空營運模式，景氣大好時機師人員流動的速度加快，近日因機師短缺，主動調整部分航班，台灣虎航評估整體影響的航班數量約百分之一，因此宣布夏季班表減航，並以日本線為主。

航空業內人士表示，日本線一直是國人最愛的出遊的黃金航線，今年寒假一開跑，台北─東京票價直接飛三萬元起跳；在航空業減班效應下，恐牽動暑期日本線將再度大漲。