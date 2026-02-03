快訊

笑瘋！台南鐵板燒店員「掉褲飛撲」嚇跑男客 道歉文揭勵志真相

聯合新聞網／ 綜合報導
鐵板燒示意圖。圖／pixabay
台南一家鐵板燒店近日發生一起讓人「笑到黑姑」的意外！一名店員半夜值班時，因為急著從廁所衝出來招呼客人，沒想到褲子當眾滑落，還把他整個人絆倒在地。這突如其來的「大尺度」演出，讓進店的客人嚇到以為遇到變態，當場奪門而出，事後還折返「補拍」店員慘狀，影片流出後吸引超過300萬次觀看，意外讓店家爆紅。

近日該鐵板燒店店員在Threads上發文致歉，稱前一日店內僅剩他獨自奮戰，趁著空檔去廁所處理生理需求，沒想到前腳才剛上完，後腳就有客人上門。本著「服務至上」的精神，他心急如焚地衝出廁所，卻忘了近期減重有成、褲子變鬆，一跨步褲子直接滑落，還害他踩到褲腳重摔在地。

監視器畫面顯示，當時穿著無袖背心的店員從後方衝出時被褲子絆倒，差點摔個狗吃屎還露出大半屁股。正要進店用餐的男客當場傻眼，反應極快地連按自動門按鈕「逃命」，深怕自己落入危險之中。

有趣的是，這名男客跑出店外後，並沒有立刻離開，反而躲在機車後方偷偷觀察，甚至拿出手機「喀嚓喀嚓」狂拍店員摔倒的樣子。該店家事後也在社群平台發文「幫忙道歉」，幽默表示：「我們有發現你好奇回頭他跌倒的樣子，如果有成功拍到，老闆娘說想要備份」，同時澄清員工不是變態，也提出因讓他受到驚嚇，想要招待他用餐。

影片在Threads爆紅瘋傳，不久後這名「受驚客」終於現身。他透過友人回應，當時剛睡醒迷迷糊糊想去覓食，一進門就看到店員褲子掉了還飛撲跌倒，以為自己還沒睡醒「在做夢」才嚇到撤退，回頭拍照只是想確認自己沒看錯，後來發現店員已自己爬起，他也不好意思再走回去吃飯，之後會找時間去光顧。

雖然過程像極了即興喜劇，但也引出不少服務業同行的共鳴。該店員澄清，營業到半夜3點的「宵夜場」是他主動要求要做的，老闆、老闆娘及其他同事一大早就上班了，只是沒想到會因為生理問題出糗。

