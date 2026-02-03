髮「箍」竟不念作「ㄎㄨ」！他曝正解讀音驚呼：為何沒人糾正我？

一名網友分享，「髮箍」的「箍」正確讀音其實是「ㄍㄨ」，而非自己多年來習慣念的「ㄎㄨ」，讓他相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友共鳴，不少人坦言「一直都念錯」。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己一直以為「髮箍」的「箍」念作「ㄎㄨ」，直到某天才發現正確念法是「ㄍㄨ」，完全顛覆多年認知，讓他直呼「為什麼從來沒人糾正過我？」。

貼文一出後，有內行網友以《西遊記》中提到的「金箍棒」、「緊箍咒」為例，解釋「箍」字本來就念「ㄍㄨ」，但日常口語中常會不自覺把「髮箍」念成「ㄎㄨ」，久而久之就變成多數人的習慣念法。

此外，也有網友回應「沒關係，聽得懂就好」、「我都念髮『ㄎㄨ』跟金『ㄍㄨ』棒，我沒想過會是用同一個字」、「知道正確讀音，但還是會脫口而出念錯」、「語言本來就會被口語影響」、「你看西遊記是講緊『ㄍㄨ』咒還是緊『ㄎㄨ』咒」、「可能跟我一樣，知道正確念法，但髮箍還是會念成『ㄎㄨ』」。

根據教育部《重編本國語辭典》與《簡編本國語辭典》，「箍」的正確讀音為「ㄍㄨ」，常見用法包括「束緊物體的環狀物，如頭箍、髮箍」，或有「束緊、勒緊」的意思。