經濟艙升等商務艙有訣竅？常客想「中獎」 內行曝4類人機率大：6趟升4次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友很好奇搭乘飛機時從經濟艙被升等到商務艙的祕訣是什麼。示意圖／Ingimage
一名網友很好奇搭乘飛機時從經濟艙被升等到商務艙的祕訣是什麼。示意圖／Ingimage

長途飛行時，坐商務艙遠比經濟艙舒適，那有什麼「升等」的訣竅嗎？一名網友發文，稱他每次都是自己花錢買商務艙，經常看到網路上有人被升等，很好奇被升等的祕訣是什麼。對此，有內行網友指出，獨自一人、短期間內持續有飛行紀錄、熱門航線超賣與高卡的乘客被升等的機率較大。

一名網友在Threads發文，表示常常在網路上看到有人被航空公司從經濟艙升等到商務艙，他每次都自己花錢買商務艙，有次決定「賭一把」，測試看看商務艙常客是否容易被升等，於是搭了一次經濟艙。然而他並沒有如願，於是詢問網友被升等的秘訣，他也想體驗一次「中獎的快樂」。

此文一出，有內行網友透露4種乘客最容易被升等，分別是獨自一人、短期間內持續有飛行紀錄、熱門航線超賣與高卡的乘客。他透露自己就是高卡乘客，金卡時期曾經在飛日本線上被升等過2次、翡翠卡飛6次升等4次。也有網友說穿著、態度也會影響，但其實在熱門航線上遇到超賣的情形，你又剛好一個人，才有高機率被升艙。

另有網友指出，艙等越高的經濟艙、晚點報到被升等機率更大，「航空公司升等商務艙是有一些優先順序的準則的，其中之一就是次艙等越高的經濟艙越容易升商務」、「我升等過幾次，一定要是會員才行。另外晚點報到也容易因此升等」、「我有兩次快遲到，被升等的」。

其他被升等的理由還包括「我只被升過一次豪經艙，秘訣是臨時把自己用受傷了」、「被升過2次，從香港回台灣，櫃台無法相信我只帶一個隨身小行李袋、完全不寄艙，所以直接升等」，還有人戲稱「平時要做好紙類回收、扶老太太過馬路，這樣比較容易被升等」。

