快訊

先盜砂再回填打造「美濃大峽谷」 集團1年爽賺2億犯案手法全公開

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

春聯寫滿「元素符號」看嘸！化學強者解答引百萬人讚：超有才

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友曬出鄰居家春聯的照片，上頭寫滿了化學符號，讓他直呼看不懂。 圖／網友kin_niu_a授權
一名網友曬出鄰居家春聯的照片，上頭寫滿了化學符號，讓他直呼看不懂。 圖／網友kin_niu_a授權

鄰近農曆過年，許多家庭會在家門外張貼春聯，象徵辭舊迎新。一名網友曬出鄰居家春聯的照片，只見三幅春聯寫滿了化學符號，但他看不懂其中的含意。對此，有網友用諧音解答春聯內容，讓眾人驚呼「太有才了」。

一名網友在Threads發文，PO出鄰居家春聯的照片，只見春聯上寫滿了化學符號，完全沒有中文。讓不擅長理化的原PO感到相當困惑，看了兩天還是不清楚其含意，於是請教懂化學的網友分析此春聯到底傳達了什麼內容。

此文吸引了上百萬網友觀看，有內行網友破解了春聯內容：右聯「Re錸Sg𨭎Tc鎝Au金As砷Sc鈧Ti鈦」意指「來禧踏金身康泰」，左聯「Ag銀Zn鋅Na鈉F氟Ga鎵Hf鉿Mg鎂」意謂「迎新納福家和美」，橫幅「F氟CI氯-CHO醛基」則代表「福祿雙全」。

也有網友指出，此對聯並沒有按照「上仄下平」的規則書寫，意即右手邊的上聯要貼仄聲句，左手邊的下聯要貼平聲句，引來破解的網友回應：「理工、機械、化工都比較不介意，就原諒我這樣直」。

對此，不少網友紛紛誇讚鄰居的創意，「真的太有才了」、「好酷」、「感覺這一家有人是讀化工科」、「太另類了，第一次看到」、「寫聯的神了」、「我喜歡這種春聯」、「財神還要懂化學」、「好有創意，但說真的，不是本科系的話，看不懂，也不會唸」、「很不錯喔，代表一個人對化學物理原理的熱愛，才有心情寫下來有趣的春聯」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

春聯 過年 春節

延伸閱讀

親友行李掛她名下出事了！因「這一玩具」遭海關攔下 網急勸：別太好心

台北輸了！英國人讚嘉義更「現代化」 居民點關鍵：好住好吃

碗筷、衣架不稀奇！網熱議海外出差必備物品 他帶一瓶台灣礦泉水

外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

相關新聞

髮「箍」竟不念作「ㄎㄨ」！他曝正解讀音驚呼：為何沒人糾正我？

一名網友分享，「髮箍」的「箍」正確讀音其實是「ㄍㄨ」，而非自己多年來習慣念的「ㄎㄨ」，讓他相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友共鳴，不少人坦言「一直都念錯」。

春聯寫滿「元素符號」看嘸！化學強者解答引百萬人讚：超有才

鄰近農曆過年，許多家庭會在家門外張貼春聯，象徵辭舊迎新。一名網友曬出鄰居家春聯的照片，只見三幅春聯寫滿了化學符號，但他因為化學不好，看不懂其中的含意。對此，有網友用諧音解答春聯內容，讓大批網友們驚呼：「真的太有才了」。

經濟艙升等商務艙有訣竅？常客想「中獎」 內行曝4類人機率大：6趟升4次

長途飛行時，坐商務艙遠比經濟艙舒適，那有什麼「升等」的訣竅嗎？一名網友發文，稱他每次都是自己花錢買商務艙，經常看到網路上有人被升等，很好奇被升等的祕訣是什麼。對此，有內行網友指出，獨自一人、短期間內持續有飛行紀錄、熱門航線超賣與高卡的乘客被升等的機率較大。

外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

大家對日本的印象多是人民親切有禮、服務周到，不過有一名日本人近日在Threads分享親身觀察，指出日本店家對本國人與外國顧客的服務存在明顯落差，引發台灣網友廣泛共鳴與討論。

1國家蟬聯「最強護照」多年 網羨仍讚：台灣的已夠用了

近期接近農曆過年，許多人早已規劃好出國旅遊的假期，準備要去不同國家放鬆。不過日前有網友發現，原來台灣護照不是名列前茅的梯隊，「新加坡」護照已蟬連多年世界第一，可以免簽195個國家，韓國跟日本則並列第2名最強護照。但台灣護照仍可以免簽136個國家，去美國、加拿大都免簽。

碗筷、衣架不稀奇！網熱議海外出差必備物品 他帶一瓶台灣礦泉水

去國外出差有什麼物品是必帶的呢？一名網友發文，好奇出差時很少人會帶但很實用的物品有哪些，對此，許多網友紛紛推薦諸如碗筷、襪子、衛生紙或指甲刀等個人物品；更有網友建議攜帶藥物或貼片以備不時之需。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。