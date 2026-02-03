春聯寫滿「元素符號」看嘸！化學強者解答引百萬人讚：超有才

鄰近農曆過年，許多家庭會在家門外張貼春聯，象徵辭舊迎新。一名網友曬出鄰居家春聯的照片，只見三幅春聯寫滿了化學符號，但他看不懂其中的含意。對此，有網友用諧音解答春聯內容，讓眾人驚呼「太有才了」。

一名網友在Threads發文，PO出鄰居家春聯的照片，只見春聯上寫滿了化學符號，完全沒有中文。讓不擅長理化的原PO感到相當困惑，看了兩天還是不清楚其含意，於是請教懂化學的網友分析此春聯到底傳達了什麼內容。

此文吸引了上百萬網友觀看，有內行網友破解了春聯內容：右聯「Re錸Sg𨭎Tc鎝Au金As砷Sc鈧Ti鈦」意指「來禧踏金身康泰」，左聯「Ag銀Zn鋅Na鈉F氟Ga鎵Hf鉿Mg鎂」意謂「迎新納福家和美」，橫幅「F氟CI氯-CHO醛基」則代表「福祿雙全」。

也有網友指出，此對聯並沒有按照「上仄下平」的規則書寫，意即右手邊的上聯要貼仄聲句，左手邊的下聯要貼平聲句，引來破解的網友回應：「理工、機械、化工都比較不介意，就原諒我這樣直」。

對此，不少網友紛紛誇讚鄰居的創意，「真的太有才了」、「好酷」、「感覺這一家有人是讀化工科」、「太另類了，第一次看到」、「寫聯的神了」、「我喜歡這種春聯」、「財神還要懂化學」、「好有創意，但說真的，不是本科系的話，看不懂，也不會唸」、「很不錯喔，代表一個人對化學物理原理的熱愛，才有心情寫下來有趣的春聯」。