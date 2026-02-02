快訊

捧紅S.H.E…恩人袁惟仁病逝 Ella聞訊崩潰痛哭

把握好天氣！明起回溫轉乾 這日北東再變濕冷「局部低溫10度以下」

台股持續重挫 記憶體股現史詩級崩跌…原來是這原因

外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人對於日本的印象很好，但有日本人不能理解為何自己國家的服務業，在接待本國人和外國人時態度落差很大。示意圖／AI生成
台灣人對於日本的印象很好，但有日本人不能理解為何自己國家的服務業，在接待本國人和外國人時態度落差很大。示意圖／AI生成

大家對日本的印象多是人民親切有禮、服務周到，不過有一名日本人近日在Threads分享親身觀察，指出日本店家對本國人與外國顧客的服務存在明顯落差，引發台灣網友廣泛共鳴與討論。

原PO表示，自己平時常光顧的理髮廳都會主動提供飲料，但當她帶外國朋友前往燙髮時，對方卻在兩個多小時的過程中未獲任何茶水，主動詢問後店員才匆忙道歉補上，讓她不禁質疑：「真的都沒人發現嗎？」

類似情況也發生在居酒屋，原PO與外國朋友用外語聊天時，該店原本提供的「免費特典」就只有他們那桌沒拿到，後續再次帶外國朋友到訪，同樣沒有享有優惠，讓她直言：「這已經不是巧合了吧，什麼時候我們國家多了『不是日本人就隨便一點也沒關係』的規則？」

貼文曝光後，釣出大量台灣網友分享自身經驗。有旅客指出，在百貨公司購物時，滿額贈品需主動開口才拿得到，與前一組日本顧客待遇不同；也有人在餐廳、理髮廳遇過相同情況，甚至感受到語言一換成英文，店員態度便明顯轉冷。一些在日本生活的台灣人也表示，平時自己單獨前往店家都很順利，但只要帶外國朋友同行，服務品質就會出現落差，必須當場反映，店員才會道歉補救。

不過，也有網友替店家緩頰，認為部分服務人員可能因語言不通或擔心溝通失誤而選擇保守應對，並非刻意歧視，尤其是本來就常接待外國客人的店家，較少出現此類問題，「會不會有一種可能，這些店家其實是害怕外國人，既不能拒絕服務那只好盡量不服務」、「去年12月中我在日本獨旅，也發現電車的站務人員不大愛理會外國人，或許是語言不通吧，我心裡這樣想」。

儘管如此，這些經驗仍讓不少人感嘆，日本長年累積的「貼心服務」形象，似乎正面臨考驗，也提醒旅客，文化印象與實際體驗之間，仍可能存在不小落差。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

日本 居酒屋

延伸閱讀

1月大陸赴日航班跌48% 仙台等日本10機場班次「歸0」

日本眾議院選舉結果難料 分析人士曝5大變數一次看

華航力挺Team Taiwan前進日本 一起為台灣棒球加油

無「戶外吸菸室」法規 北市擬借鏡日本設吸菸室卡關

相關新聞

外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

大家對日本的印象多是人民親切有禮、服務周到，不過有一名日本人近日在Threads分享親身觀察，指出日本店家對本國人與外國顧客的服務存在明顯落差，引發台灣網友廣泛共鳴與討論。

1國家蟬聯「最強護照」多年 網羨仍讚：台灣的已夠用了

近期接近農曆過年，許多人早已規劃好出國旅遊的假期，準備要去不同國家放鬆。不過日前有網友發現，原來台灣護照不是名列前茅的梯隊，「新加坡」護照已蟬連多年世界第一，可以免簽195個國家，韓國跟日本則並列第2名最強護照。但台灣護照仍可以免簽136個國家，去美國、加拿大都免簽。

碗筷、衣架不稀奇！網熱議海外出差必備物品 他帶一瓶台灣礦泉水

去國外出差有什麼物品是必帶的呢？一名網友發文，好奇出差時很少人會帶但很實用的物品有哪些，對此，許多網友紛紛推薦諸如碗筷、襪子、衛生紙或指甲刀等個人物品；更有網友建議攜帶藥物或貼片以備不時之需。

台北輸了！英國人讚嘉義更「現代化」 居民點關鍵：好住好吃

居住在嘉義的優點有什麼呢？一名網友發文，稱有英國的遊客來台灣環島，到達嘉義時說：「嘉義感覺比台北現代化、發展的更好」，讓她感到非常意外，對此，網友們紛紛列舉嘉義的優點，除了市容、生活環境以外，更提到嘉義的醫療資源相當豐富，很適居住。

餐廳掀「不招待兒童」潮？他直呼打擊生育率 網無奈：恐龍家長害的

近來「不招待兒童」的消費規則頻頻成為話題，上月台北中山區一家人氣甜甜圈店因「不接待12歲以下兒童」，隨即在社群平台掀起討論，有人理解店家立場，也有人...

沒電鍋也能蒸饅頭！網推「馬克杯微波法」 實測驚呼：比剛出爐還軟

對於忙碌的上班族或租屋族來說，冷凍饅頭、包子是快速解決一餐的方便選擇，但若直接將饅頭放進微波爐加熱，總會得到一顆硬得像石頭、咬下去恐斷牙的「乾屍饅頭」。對此，全聯福利中心分享了一招「微波爐蒸饅頭」的隱藏祕技，只需一個馬克杯和少許水，就能讓饅頭重現剛出爐般的鬆軟口感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。