外國人遊日被差別待遇？日本人看不下去自曝落差大：不是巧合

大家對日本的印象多是人民親切有禮、服務周到，不過有一名日本人近日在Threads分享親身觀察，指出日本店家對本國人與外國顧客的服務存在明顯落差，引發台灣網友廣泛共鳴與討論。

原PO表示，自己平時常光顧的理髮廳都會主動提供飲料，但當她帶外國朋友前往燙髮時，對方卻在兩個多小時的過程中未獲任何茶水，主動詢問後店員才匆忙道歉補上，讓她不禁質疑：「真的都沒人發現嗎？」

類似情況也發生在居酒屋，原PO與外國朋友用外語聊天時，該店原本提供的「免費特典」就只有他們那桌沒拿到，後續再次帶外國朋友到訪，同樣沒有享有優惠，讓她直言：「這已經不是巧合了吧，什麼時候我們國家多了『不是日本人就隨便一點也沒關係』的規則？」

貼文曝光後，釣出大量台灣網友分享自身經驗。有旅客指出，在百貨公司購物時，滿額贈品需主動開口才拿得到，與前一組日本顧客待遇不同；也有人在餐廳、理髮廳遇過相同情況，甚至感受到語言一換成英文，店員態度便明顯轉冷。一些在日本生活的台灣人也表示，平時自己單獨前往店家都很順利，但只要帶外國朋友同行，服務品質就會出現落差，必須當場反映，店員才會道歉補救。

不過，也有網友替店家緩頰，認為部分服務人員可能因語言不通或擔心溝通失誤而選擇保守應對，並非刻意歧視，尤其是本來就常接待外國客人的店家，較少出現此類問題，「會不會有一種可能，這些店家其實是害怕外國人，既不能拒絕服務那只好盡量不服務」、「去年12月中我在日本獨旅，也發現電車的站務人員不大愛理會外國人，或許是語言不通吧，我心裡這樣想」。

儘管如此，這些經驗仍讓不少人感嘆，日本長年累積的「貼心服務」形象，似乎正面臨考驗，也提醒旅客，文化印象與實際體驗之間，仍可能存在不小落差。