1國家蟬聯「最強護照」多年 網羨仍讚：台灣的已夠用了

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節為出國旅遊高峰，網友們也討論起「有最強護照的國家」。聯合報系資料照

近期接近農曆過年，許多人早已規劃好出國旅遊的假期，準備要去不同國家放鬆。不過日前有網友發現，原來台灣護照不是名列前茅的梯隊，「新加坡」護照已蟬連多年世界第一，可以免簽195個國家，韓國跟日本則並列第2名最強護照。但台灣護照仍可以免簽136個國家，去美國、加拿大都免簽。

一名網友在Dcard發文表示，他發現2026年全球免簽排行榜，新加坡連續蟬聯世界第1名，可以免簽達195個國家，日本跟韓國則是並列第2名。第3名則是有丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典跟瑞士，共有186個國家免簽。而台灣則可以免簽136個國家，包含了歐洲的申根區、日本、韓國、美國、加拿大都免簽，去東南亞最方便。文末，原PO表示「雖然台灣的排名不是超前面，但這個免簽數量也是很夠用了」。

這篇文章曝光後，許多網友回應「大部分台灣人只去歐美日韓，就算免簽10國也夠用了」、「我男友是新加坡人，我們一起出國時，他常常得陪我排隊」、「以台灣的外交處境，有這樣的免簽數很不錯」、「原來台灣護照這麼難用？之前還以為台灣很好了」。

根據《聯合新聞網》之前的報導，台灣護照排名33，比去年12月的評比前進3個名次，可免簽證通行139個國家和地區，而這項指數是由總部設於倫敦的「恒理環球顧問事務所有限公司」（Henley & Partners）編制，並採用「國際航空運輸協會」（IATA）專屬數據，指數依各國護照持有人可免事先申請簽證前往的目的地數量進行排名。該指數每月更新，涵蓋199本護照、227個旅遊目的地，常被用作評估全球護照行動力的參考指標。

