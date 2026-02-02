台北輸了！英國人讚嘉義更「現代化」 居民點關鍵：好住好吃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有英國遊客來台灣環島，認為嘉義感覺比台北現代化、發展更好。圖為嘉義市區。 聯合報系資料照／記者魯永明攝影
你能說出嘉義的優點嗎？一名網友發文，表示有英國的遊客來台灣環島，抵達嘉義時說「嘉義感覺比台北現代化、發展得更好」，讓她感到非常意外。對此，網友們紛紛列舉嘉義的優點，除了市容、生活環境以外，更提到嘉義的醫療資源相當豐富，很適合居住。

一名網友在Threads發文，表示近期有位英國的朋友帶爸媽來台灣環島，到了嘉義時，誇讚嘉義比台北更現代化、發展得更好、也更有錢，讓她感到非常意外。

此文一出，不少網友認為嘉義的生活環境與市容的確很棒，「嘉義市環境確實還不錯」、「嘉義有保留蠻多古建築，街景可能因此看起來比較有質感」、「可能嘉義市的某些街道，看起來比較大條，市郊區的觀光景點、地景豐富吧」、「嘉義高鐵那邊的確是蠻新的」、「嘉義市區生活機能還可以啊，除了沒有夜生活跟夜間長途客運之外」。

更有網友提到嘉義的醫療資源豐富、食物也好吃，「嘉義市的醫療資源是全國前二名」、「嘉義火雞肉飯好好吃，無可取代」、「我們嘉義的火雞肉飯科技確實是世界一流」、「嘉義好住好吃」。

此外有網友猜測台北部分地區的市容較為破舊，可能是外國人不喜歡的原因之一，「沒有錯啊，台北超多超老房子，巷弄沒有都更也沒有特色，人車一大堆步調又急」、「台北確實就是舊房子很擠，只有少數重劃區不同」、「台北本來就是一堆50年的破公寓，民生社區就是」、「可能是因為台北屋頂全是鐵皮屋，平均屋齡全台居冠吧」。

