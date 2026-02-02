快訊

碗筷、衣架不稀奇！網熱議海外出差必備物品 他帶一瓶台灣礦泉水

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友詢問出差有哪些「超實用」物品必帶。 示意圖／Ingimage

去國外出差有什麼物品是必帶的呢？一名網友發文，好奇出差時很少人會帶、但很實用的物品有哪些？對此，許多網友紛紛推薦諸如碗筷、橡皮筋、衛生紙或修眉刀等個人物品，可以發揮不同的功用。

一名網友在Threads發文，詢問：「出差很少人會帶但超實用的東西有哪些？」他曾經看到有人分享攜帶「按摩球」，因為飛機坐久了血液循環會不好，可以將按摩球踩在腳底下舒緩不舒服的感覺。

此文一出，網友們紛紛推薦各種個人物品，「修眉刀，當然不是用來修眉，當作美工刀使用」、「長途飛機和客運必帶頸枕，再把自己嚴嚴實實地包起來就可以好好睡上一覺」、「萬用充電器」、「瑞士刀超級好用」、「不鏽鋼碗，筷子湯匙，快煮壺」、「延長線+轉接頭」、「襪子，厚薄都要帶」、「絕對是抽取式衛生紙」、「橡皮筋」、「指甲刀，拿來拆吊牌很好用」。

還有網友建議攜帶藥物或貼布，以備不時之需，「肌貼，腿痠腰痠可以用，扭到腳還可以固定」、「Q&P助眠錠，認床睡不好或是睡眠時間短，吃兩顆睡下去隔天體力恢復比沒吃好」、「止痛退燒藥、喉嚨殺菌片」、「電解質粉，便秘、感冒、拉肚子、壓力值過高的時候用」。

另有網友推薦其他特別的物品，「一瓶台灣的礦泉水行李箱，以防水土不服」、「電子書閱讀器，除了出差的零碎時間可以看書放鬆之外，常常也可以成為開啟話題的好物」、「去漬筆，出國必備，有時候吃飯或哪裡衣服不小心沾到污漬，馬上清得乾乾淨淨」、「家裡要淘汰的衣架，有些飯店衣架少又細，尤其是可以夾裙子褲子那種」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

