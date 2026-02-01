餐廳掀「不招待兒童」潮？他直呼打擊生育率 網無奈：恐龍家長害的

近來「不招待兒童」的消費規則頻頻成為話題，上月台北中山區一家人氣甜甜圈店因「不接待12歲以下兒童」，隨即在社群平台掀起討論，有人理解店家立場，也有人直指這是「厭童」表現。相關爭議再度讓「公共空間是否還歡迎小孩」成為輿論焦點，也引發外界對消費文化與親子共處界線的討論。

近日有網友在Threads分享自身經驗，表示在南部市區逛街時，一路看到好幾家店門口貼著「8歲以下禁止入內」的公告，甚至連青少年都被列為「不招待對象」，讓他忍不住直呼：「這樣下去，年輕人還敢生小孩嗎？」貼文一出，立刻引來一堆人點頭附和，也有不少人表示這種規定不是個案，已經越來越常見，讓「帶小孩出門」這件事變得像是在闖關。

不少網友把矛頭指向「家長」，認為真正問題不是小孩，而是家長的放任行為。有人分享曾看到一家早午餐店原本備有可愛兒童餐具，結果小朋友不停敲桌、家長毫無阻止，餐盤被敲成兩半後店家索性把兒童餐具、兒童椅全收起來；也有人直言「你不如問為什麼很多家長不會養」，認為不是厭童，而是被「恐龍家長」逼出來的結果。另一派網友則提醒，別把所有問題都歸咎親子客群，規則背後往往有累積的事件，例如曾引發熱議的「麥當勞遊戲區事件」，讓業者對風險更敏感。

至於餐廳「禁止兒童入內」的規定是否合法，關鍵在於規則是否清楚、合理且一體適用。一般而言，業者可基於營業型態、安全考量或空間限制訂定消費規範，但若涉及歧視特定族群、或臨時變更且未事先告知，仍可能引發消費爭議。多數網友也指出，與其把問題簡化成「厭童或不厭童」，更值得討論的是家長在公共空間中如何善盡教養責任，以及能否在秩序與包容之間找到新的平衡點。