聯合新聞網／ 綜合報導
只需將饅頭放在裝水的馬克杯上用微波爐加熱，利用水蒸氣保持濕潤，就能避免變乾硬。示意圖／Ingimage
只需將饅頭放在裝水的馬克杯上用微波爐加熱，利用水蒸氣保持濕潤，就能避免變乾硬。示意圖／Ingimage

對於忙碌的上班族或租屋族來說，冷凍饅頭包子是快速解決一餐的方便選擇，但若直接將饅頭放進微波爐加熱，總會得到一顆硬得像石頭、咬下去恐斷牙的「乾屍饅頭」。對此，全聯福利中心分享了一招「微波爐蒸饅頭」的隱藏祕技，只需一個馬克杯和少許水，就能讓饅頭重現剛出爐般的鬆軟口感。

全聯在「全聯生活小百科」貼文中指出，直接微波會導致麵體水分快速流失，是饅頭變硬的主因。若想用微波爐「蒸」出好吃的饅頭，只需簡單三步驟：

1.表面淋水： 先在饅頭或包子表面輕輕淋上一點水。

2.杯中加水： 準備一個馬克杯，倒入約1公分高的水量。

3.架空加熱： 將饅頭放置在馬克杯口上（注意杯口大小需略小於饅頭，以免掉入水中），再放入微波爐加熱1到2分鐘。

這招「馬克杯蒸法」其實在國外社群平台也曾引發討論。日本推特（現為X）上曾有網友分享類似做法，將肉包放在裝水的馬克杯上微波，成功獲得蓬鬆、熱騰騰的包子。許多實測過的網友紛紛留言大讚：「真的變超軟，感謝教學」、「比用濕廚房紙巾包著還好用」、「原來以前都做錯了，難怪像在吃石頭」。

不過，也有網友分享失敗經驗，提醒操作時務必注意安全。有人因杯口太大，饅頭直接掉進水裡變成「饅頭湯」，也有人因杯子太小導致重心不穩，取出時不慎打翻熱水燙傷；更有人微波時間過長，導致杯中的水「爆沸」噴濺。

除了馬克杯蒸法，不少內行網友也分享自己的獨門祕技：「用沾溼的廚房紙巾包住饅頭再微波，效果也不錯」、「直接在盤子裡加一點水，蓋上微波專用蓋，一樣有蒸的效果」、「我都用矽膠微波盒，底部加水，上面放蒸架，安全又方便」。

雖然微波爐方便快速，但操作時仍需謹慎，尤其是加熱時間不宜過長，建議採分次加熱（如每次30秒）並觀察狀況，以免食物過乾或發生危險。

饅頭 包子 微波爐 大同電鍋

沒電鍋也能蒸饅頭！網推「馬克杯微波法」 實測驚呼：比剛出爐還軟

對於忙碌的上班族或租屋族來說，冷凍饅頭、包子是快速解決一餐的方便選擇，但若直接將饅頭放進微波爐加熱，總會得到一顆硬得像石頭、咬下去恐斷牙的「乾屍饅頭」。對此，全聯福利中心分享了一招「微波爐蒸饅頭」的隱藏祕技，只需一個馬克杯和少許水，就能讓饅頭重現剛出爐般的鬆軟口感。

