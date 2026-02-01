鳳梨酥成澳洲通關神器？ 網曝海關「直接放行」：唯獨這成分要小心

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然鳳梨酥通關容易，但澳洲對食品入境規範嚴格。專家提醒，若伴手禮中含有蛋黃或肉類成分，務必如實申報，以免受罰。示意圖／Ingimage
台灣鳳梨酥名揚國際，不僅是許多遊客必買的伴手禮，如今竟也成了入境澳洲的「通關密語」？有一名女網友分享，近期飛往澳洲過海關時，準備申報攜帶的物品，沒想到才剛說出「鳳梨酥（pineapple cake）」三個字，連其他東西都還沒講完，海關人員就直接收走申報卡讓她快速通關，完全不用排隊檢查，讓她驚喜直呼：「是不是台灣人帶太多鳳梨酥了，海關熟到直接讓人通過！」

這篇貼文在Threads上引發熱烈迴響，許多網友紛紛留言分享類似經歷。有人表示，自己曾在澳洲海關被檢查行李，當海關看到鳳梨酥時，不僅沒有刁難，還熱情地把同事叫過來討論哪個牌子比較好吃；還有網友提到，海關一看到台灣護照，甚至會主動問「有沒有帶鳳梨酥」，聽到答案後便微笑放行，彷彿鳳梨酥已成為台灣旅客的標準配備。

更有趣的是，不少過來人指出，澳洲海關對於台灣鳳梨酥的熟悉程度超乎想像。有網友分享，當他申報帶了喜餅時，海關原本一臉困惑，直到他補充是「pineapple cake」，對方才恍然大悟並讓他通過；甚至有海關人員看到包裝就能認出品牌，還會用中文稱讚好吃。

雖然鳳梨酥在澳洲海關的「通關率」極高，但內行網友仍提醒，誠實申報是關鍵。澳洲對於食品入境有嚴格規定，凡是攜帶蛋類、乳製品、肉類等食品都必須申報，雖然市售包裝完整的鳳梨酥通常是被允許的，但若含有蛋黃（如鳳凰酥）或肉鬆等成分，則更需要謹慎申報，以免違反規定遭罰。

此外，也有網友好奇是否其他台灣特產也能享有同等待遇？有人實測帶了茶葉、中藥或烏魚子，只要如實申報，通常也能順利過關，因此遵守規定並誠實告知，澳洲海關對於台灣旅客的伴手禮文化其實相當友善且理解。

