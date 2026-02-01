在台韓國人曬雲端發票「中500元」截圖 一票人羨慕：累積上百張都沒中

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
外國人在台灣消費索取統一發票若中獎，可憑護照或居留證領獎。圖／聯合報資料照片
統一發票每兩個月開獎一次，是許多台灣民眾生活中的小確幸，但若發現這份運氣連外國人都比自己好，恐怕會讓人欲哭無淚。有韓國網友近日發文分享喜訊，貼出雲端發票中獎500元的截圖，讓大批槓龜的台灣網友直呼「破防」（意指心態崩潰、被戳中痛處），崩潰表示自己連一張都沒中，運氣竟然輸給外國人。

一名居住於台灣的韓國網友在Threads上發文，興奮貼出財政部統一發票兌獎APP的截圖，畫面顯示他幸運中了雲端發票專屬獎500元。原PO透露，這張發票是他在台灣的韓式料理餐廳用餐時取得的，對於網友好奇為何外國人會有手機載具，他解釋因為自己擁有台灣的手機號碼，所以能夠註冊並登入使用。

貼文曝光後，立刻引發熱議。許多民眾感嘆，自己已經好幾期、甚至連續一年都沒有中獎，沒想到連韓國人都中獎了，自己卻還是槓龜。有網友崩潰表示，自己累積了上百張發票卻一張都沒中，覺得這根本沒天理，甚至有人幽默自嘲，認為自己在地上撿到錢的機率，可能都比發票中獎的機率還要高。

不過，也有不少熱心網友恭喜原PO，開玩笑說為了領這500元，原PO可能得繼續留在台灣消費，或是再來台灣旅遊一次。另外，也有人藉此討論起發票中獎率似乎變低的話題，甚至猜測是否為預算被刪減的緣故。

事實上，外國人若在台灣消費中獎，確實可以領獎。根據財政部台北國稅局的說明，外國籍中獎人可持「外國護照」或「居留證」作為有效身分證件進行領獎；若幸運對中五獎、六獎或雲端發票專屬百元獎，除了金融機構外，也可在指定時間內（通常為上午9時至晚間11時）至便利商店等實體據點兌領現金或等值商品。因此，外國遊客或居住在台的外籍人士，只要妥善保存發票或使用載具，都有機會體驗台灣獨有的發票中獎樂趣。

發票 統一發票 雲端發票 電子發票 載具 韓國 外國人 外籍人士

滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

台灣的咖啡廳、餐廳，常會看到民眾用手機、筆電等物品占位。一名網友分享，近期在星巴克目睹，有人直接拿出一疊百元鈔票放在桌上占位，座位也確實空無一人，畫面讓他相當衝擊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

他求問「出國幾次才算體驗人生？」 一票人吐槽：虛榮心作祟

台灣人愛出國旅行，不論日韓、東南亞國家，或者歐美各國，都可以見到台灣遊客的身影。有網友想知道，一年要出國幾次才算是體驗人生？不少人紛紛提供看法，但多數網友吐槽出國只是去玩，跟體驗人生沒什麼關係。

在台灣有什麼事比徒手爬101還危險？ 一票人答案超酸：問霍諾德敢不敢

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，引起全球關注，台灣有不少人都被他圈粉。有網友表示很多人認為這樣的舉動相當危險，好奇在台灣是否還有比爬101更危險的事呢？貼文引起討論，多數人一致認為台灣的交通很致命。

工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

對於許多上班族來說，手搖飲料是提振精神的重要糧食。一般印象中，手搖飲店多在上午10點或11點才開始營業，但近日有網友發現，新竹科學園區與高雄部分地區的「50嵐」竟然一大早就開門做生意，甚至早上7點半就能買到珍珠奶茶，讓不少外地人驚呼：「震驚三觀！」

出遊住飯店再舒服也沒用！她苦惱「認床」睡不好 過來人分享助眠法

每到例假日或連續假期，許多人都會安排國旅或出國遊玩，但有些人會有「認床」的習慣，只要外宿就容易睡不太好。一名女網友發文訴苦，只要出去玩，不管玩多累，飯店的床總是睡不慣，也因此隔天精神都很差，貼文引來不少過來人分享各種可以助眠的方法。

