在台韓國人曬雲端發票「中500元」截圖 一票人羨慕：累積上百張都沒中

統一發票每兩個月開獎一次，是許多台灣民眾生活中的小確幸，但若發現這份運氣連外國人都比自己好，恐怕會讓人欲哭無淚。有韓國網友近日發文分享喜訊，貼出雲端發票中獎500元的截圖，讓大批槓龜的台灣網友直呼「破防」（意指心態崩潰、被戳中痛處），崩潰表示自己連一張都沒中，運氣竟然輸給外國人。

一名居住於台灣的韓國網友在Threads上發文，興奮貼出財政部統一發票兌獎APP的截圖，畫面顯示他幸運中了雲端發票專屬獎500元。原PO透露，這張發票是他在台灣的韓式料理餐廳用餐時取得的，對於網友好奇為何外國人會有手機載具，他解釋因為自己擁有台灣的手機號碼，所以能夠註冊並登入使用。

貼文曝光後，立刻引發熱議。許多民眾感嘆，自己已經好幾期、甚至連續一年都沒有中獎，沒想到連韓國人都中獎了，自己卻還是槓龜。有網友崩潰表示，自己累積了上百張發票卻一張都沒中，覺得這根本沒天理，甚至有人幽默自嘲，認為自己在地上撿到錢的機率，可能都比發票中獎的機率還要高。

不過，也有不少熱心網友恭喜原PO，開玩笑說為了領這500元，原PO可能得繼續留在台灣消費，或是再來台灣旅遊一次。另外，也有人藉此討論起發票中獎率似乎變低的話題，甚至猜測是否為預算被刪減的緣故。

事實上，外國人若在台灣消費中獎，確實可以領獎。根據財政部台北國稅局的說明，外國籍中獎人可持「外國護照」或「居留證」作為有效身分證件進行領獎；若幸運對中五獎、六獎或雲端發票專屬百元獎，除了金融機構外，也可在指定時間內（通常為上午9時至晚間11時）至便利商店等實體據點兌領現金或等值商品。因此，外國遊客或居住在台的外籍人士，只要妥善保存發票或使用載具，都有機會體驗台灣獨有的發票中獎樂趣。