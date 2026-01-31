滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

台灣的咖啡廳、餐廳，常會看到民眾用手機、筆電等物品占位。一名網友分享，近期在星巴克目睹，有人直接拿出一疊百元鈔票放在桌上占位，座位也確實空無一人，畫面讓他相當衝擊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時星巴克是客滿情況，他準備離開時回頭一看，發現有位女士用了一疊百元鈔票來占位子，並直接離開座位，讓他當場愣住，也忍不住讚嘆「這是台灣的高光時刻」。

貼文一出後，不少網友都表示「我在星巴克看過最多的是Mac或電競筆電」、「常常在咖啡廳看到有人用iPhone占位」、「我也有用錢占位過，不過是用零錢」、「建議她下次把錢裝紅包袋裡，保證沒人敢過去」、「股市漲成這樣，100元掉地上都沒人會撿了」、「把身上最不值錢的東西拿出來占位置」、「你已經是一張成熟的一百塊了，應該要可以負責占位置」。

此外，也有網友回應「還是雨傘、安全帽、小吃比較容易被偷」、「台灣人本來就只偷食物、雨傘和安全帽」、「你說台灣不安全：錢包、手機、鑰匙放桌上不會有人偷；你說台灣安全：雨傘、安全帽、擦車布、鹹酥雞常常找不到」、「有種就放雨傘在桌上占位試試看，保證待會雨傘就不見了」。

事實上，台灣治安好到常常嚇到外國人，本站先前曾報導，一名日本人搭乘台灣高鐵，看到位子只放了一台筆電，座位上並沒有人，還好奇詢問「筆電這樣不會被偷嗎」等趣事，可見台灣的公共安全環境令人放心，也讓外國人留下深刻印象。