滿座星巴克驚見「1物品」占位！他震撼直呼：台灣高光時刻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在星巴克目睹，有人直接拿出一疊百元鈔票放在桌上占位，座位也確實空無一人，畫面讓他相當衝擊。示意圖，美聯社
台灣的咖啡廳、餐廳，常會看到民眾用手機、筆電等物品占位。一名網友分享，近期在星巴克目睹，有人直接拿出一疊百元鈔票放在桌上占位，座位也確實空無一人，畫面讓他相當衝擊。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，當時星巴克是客滿情況，他準備離開時回頭一看，發現有位女士用了一疊百元鈔票來占位子，並直接離開座位，讓他當場愣住，也忍不住讚嘆「這是台灣的高光時刻」。

貼文一出後，不少網友都表示「我在星巴克看過最多的是Mac或電競筆電」、「常常在咖啡廳看到有人用iPhone占位」、「我也有用錢占位過，不過是用零錢」、「建議她下次把錢裝紅包袋裡，保證沒人敢過去」、「股市漲成這樣，100元掉地上都沒人會撿了」、「把身上最不值錢的東西拿出來占位置」、「你已經是一張成熟的一百塊了，應該要可以負責占位置」。

此外，也有網友回應「還是雨傘、安全帽、小吃比較容易被偷」、「台灣人本來就只偷食物、雨傘和安全帽」、「你說台灣不安全：錢包、手機、鑰匙放桌上不會有人偷；你說台灣安全：雨傘、安全帽、擦車布、鹹酥雞常常找不到」、「有種就放雨傘在桌上占位試試看，保證待會雨傘就不見了」。

事實上，台灣治安好到常常嚇到外國人，本站先前曾報導，一名日本人搭乘台灣高鐵，看到位子只放了一台筆電，座位上並沒有人，還好奇詢問「筆電這樣不會被偷嗎」等趣事，可見台灣的公共安全環境令人放心，也讓外國人留下深刻印象。

台灣的咖啡廳、餐廳，常會看到民眾用手機、筆電等物品占位。一名網友分享，近期在星巴克目睹,有人直接拿出一疊百元鈔票放在桌上占位,座位也確實空無一人,畫面讓他相當衝擊。貼文一出後,引起廣大網友熱議。

他求問「出國幾次才算體驗人生？」 一票人吐槽：虛榮心作祟

台灣人愛出國旅行，不論日韓、東南亞國家，或者歐美各國，都可以見到台灣遊客的身影。有網友想知道，一年要出國幾次才算是體驗人生？不少人紛紛提供看法，但多數網友吐槽出國只是去玩，跟體驗人生沒什麼關係。

在台灣有什麼事比徒手爬101還危險？ 一票人答案超酸：問霍諾德敢不敢

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，引起全球關注，台灣有不少人都被他圈粉。有網友表示很多人認為這樣的舉動相當危險，好奇在台灣是否還有比爬101更危險的事呢？貼文引起討論，多數人一致認為台灣的交通很致命。

工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

對於許多上班族來說，手搖飲料是提振精神的重要糧食。一般印象中，手搖飲店多在上午10點或11點才開始營業，但近日有網友發現，新竹科學園區與高雄部分地區的「50嵐」竟然一大早就開門做生意，甚至早上7點半就能買到珍珠奶茶，讓不少外地人驚呼：「震驚三觀！」

出遊住飯店再舒服也沒用！她苦惱「認床」睡不好 過來人分享助眠法

每到例假日或連續假期，許多人都會安排國旅或出國遊玩，但有些人會有「認床」的習慣，只要外宿就容易睡不太好。一名女網友發文訴苦，只要出去玩，不管玩多累，飯店的床總是睡不慣，也因此隔天精神都很差，貼文引來不少過來人分享各種可以助眠的方法。

他好奇台南哪一點像「小京都」？ 眾人曝差異：騙沒出過國的人

台南是台灣的歷史古都之一，也被稱為「小京都」，有網友表示兩地都有古蹟和寺廟，好奇台南有哪一點真的像京都？貼文一出引來不少討論，但多數人反而對於這樣的稱呼不以為然，甚至認為兩地完全不像。

