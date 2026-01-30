他求問「出國幾次才算體驗人生？」 一票人吐槽：虛榮心作祟

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
出國示意圖。AI生成
台灣人愛出國旅行，不論日韓、東南亞國家，或者歐美各國，都可以見到台灣遊客的身影。有網友想知道，一年要出國幾次才算是體驗人生？不少人紛紛提供看法，但多數網友吐槽出國只是去玩，跟體驗人生沒什麼關係。

原PO在PTT發文表示，出國不僅可以見見世面，擴展自己的國際觀，也是一種體驗人生的方法，他也好奇一年要出國多少次，才能算是體驗人生？

貼文引起討論，「跑單幫的話，一年12~24次都可能吧」、「一次就夠了，但365天」、「想去就去，不管幾次」、「想體驗的話就是想出國就出國」、「出國享受永遠都不嫌多次」、「每次都去10天以上，然後感受當地的文化吧」、「每個月1次是基本」、「體驗人生就是要直接去住個一年啊」、「每次都不同國家才是體驗」。

不少網友還吐槽原PO，「重點是見了世面之後要怎樣？有要出國留學工作嗎？不然見完（世面）回來，整天抱怨這個那個有啥用」、「能常出國只代表你時間和財富算自由，跟國際觀沒啥關係」、「好了啦，虛榮心作祟而已，還國際觀勒」、「人生需要體驗？你不是每天在過嗎？」、「出國讓你優越了嗎？」、「出國玩就是玩，『擴展國際觀』、『體驗人生』這些有點想太多」、「所以你沒飛出去時，過的不是人的生活？」、「不是『次』是『地方』，每次都去日本是在體驗什麼」。

出國旅遊

