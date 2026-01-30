在台灣有什麼事比徒手爬101還危險？ 一票人答案超酸：問霍諾德敢不敢

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，引起全球關注，台灣有不少人都被他圈粉。有網友表示很多人認為這樣的舉動相當危險，好奇在台灣是否還有比爬101更危險的事呢？貼文引起討論，多數人一致認為台灣的交通很致命。

這名網友在PTT發文稱讚霍諾德的壯舉相當厲害，當看到他爬到頂端時，自己也覺得很感動。不過原PO話鋒一轉，好奇在台灣是否還有比爬101更具挑戰、更有代表性，甚至更危險的事呢？

貼文一出，大票人直言台灣的交通才是最危險的，「當然是走在斑馬線上啊」、「肯定是過馬路」、「當行人在台灣是高風險行為」、「走在路上比較危險」、「過馬路啊…行人地獄耶」、「問他（霍諾德）敢不敢走斑馬線？」、「過馬路，一年死3000人」、「走路、騎車、開車，結案」、「爬101致死一年0人，交通致死一年3000人，哪個危險很明顯吧」、「行人過馬路，說第二沒人敢說第一」。

還有網友打趣地舉例其他在台危險行徑，「（馬路）三寶說彎就彎」、「廟會遶境擋路時按喇叭」、「開車按喇叭」、「當消防員」、「叫早餐店闆娘『阿姨』」、「選總統啊」、「批評朝廷」、「沒辦黨證玩政治」、「爬總統府拒馬」。

之前百萬網紅Cheap在臉書分析霍諾德攀爬台北101失手的機率低於0.01%，他說官方數據顯示，在台灣被車撞的機率，每年約1.7至2萬名行人在馬路上受傷，機率約0.074%；若是是整體車禍，台灣每年35萬至50萬件車禍（報案件數）、1年發生車禍的機率是1.5%至1.7%，通勤族10年內遇到車禍為15%，也就是說「台灣交通，地獄級難度，你沒選困難模式，但困難模式選擇了你」。