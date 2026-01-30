快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

出遊住飯店再舒服也沒用！她苦惱「認床」睡不好 過來人分享助眠法

聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊本是開開心心的，但有不少人因為會認床，住飯店總是會睡不好。 示意圖／ingimage
出國旅遊本是開開心心的，但有不少人因為會認床，住飯店總是會睡不好。 示意圖／ingimage

每到例假日或連續假期，許多人都會安排國旅或出國遊玩，但有些人會有「認床」的習慣，只要外宿就容易睡不太好。一名女網友發文訴苦，只要出去玩，不管玩多累，飯店的床總是睡不慣，也因此隔天精神都很差，貼文引來不少過來人分享各種可以助眠的方法。

原PO在PTT發文表示自己會認床，因此每次出去玩住飯店，不管當天玩得多累、床有多軟多舒服，晚上總是睡不好，導致隔天精神很差，玩得也不盡興，讓她很想念自己的床。原PO說自己被這個問題困擾很久，也不知道怎麼克服，好奇有沒有其他人也會這樣，希望過來人能給予一些建議來改善。

貼文一出，不少有同樣情況的苦主抱怨飯店的床和枕頭很不好睡，「飯店枕頭不知為何都很扁」、「還是其實妳習慣睡偏硬的床啊？因為我覺得大部分飯店床都好軟，我也都睡不習慣」、「我也覺得飯店床很難適應」、「有可能是床的問題，床墊太軟、支撐度不夠，沒辦法好好托住腰，就容易睡不好」。

其他過來人則提供各種助眠方法，「帶習慣的枕頭出門」、「妳有小被被或娃娃之類的東西嗎？帶去一起睡會比較好睡」、「平常有精油熏香的習慣，就會帶自己習慣的精油去外面過夜，幾滴在衛生紙或自己帶的毛巾上，那個味道會讓大腦覺得很習慣好像在家裡」、「請醫生開助眠藥」。

曾有營養師表示，研究發現當人睡在陌生的地方時，右腦會進入深眠狀態，而左腦則是淺眠，處於半夢半醒的狀態，對周遭的聲響特別敏銳，一旦有異常就會促使身體快速醒來。他說通常這種大腦的防禦機制只會出現在新環境的第一晚，稱為「首夜效應」，是為了在睡夢中對陌生環境保持警戒，到了第二天對周遭比較熟悉後，左腦也會放鬆下來，睡眠就會比較安穩。

若想讓大腦更快適應新環境，營養師建議可以用泡澡、音樂、拉筋等方式讓身體放鬆，也可以帶自己熟悉的東西來減輕陌生環境引發的警戒。

旅遊 營養師

延伸閱讀

60歲後保護大腦健康？專家教你做對6件事：越早投資越佳

熱量不低卻更有利減重？營養師揭「毛豆」勝出關鍵和豌豆的主要差異

牛排只配馬鈴薯、紅蘿蔔有點可惜！營養師籲「多加一樣」更補體力

別再說自己年紀大沒用了！專家教你10個抗老化小技巧

相關新聞

在台灣有什麼事比徒手爬101還危險？ 一票人答案超酸：問霍諾德敢不敢

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，引起全球關注，台灣有不少人都被他圈粉。有網友表示很多人認為這樣的舉動相當危險，好奇在台灣是否還有比爬101更危險的事呢？貼文引起討論，多數人一致認為台灣的交通很致命。

工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

對於許多上班族來說，手搖飲料是提振精神的重要糧食。一般印象中，手搖飲店多在上午10點或11點才開始營業，但近日有網友發現，新竹科學園區與高雄部分地區的「50嵐」竟然一大早就開門做生意，甚至早上7點半就能買到珍珠奶茶，讓不少外地人驚呼：「震驚三觀！」

出遊住飯店再舒服也沒用！她苦惱「認床」睡不好 過來人分享助眠法

每到例假日或連續假期，許多人都會安排國旅或出國遊玩，但有些人會有「認床」的習慣，只要外宿就容易睡不太好。一名女網友發文訴苦，只要出去玩，不管玩多累，飯店的床總是睡不慣，也因此隔天精神都很差，貼文引來不少過來人分享各種可以助眠的方法。

他好奇台南哪一點像「小京都」？ 眾人曝差異：騙沒出過國的人

台南是台灣的歷史古都之一，也被稱為「小京都」，有網友表示兩地都有古蹟和寺廟，好奇台南有哪一點真的像京都？貼文一出引來不少討論，但多數人反而對於這樣的稱呼不以為然，甚至認為兩地完全不像。

太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的壯舉，獲得全球關注。除了超強的攀爬能力以外，他親民的作風以及親切的笑容在台灣圈粉無數，有網友發現他笑起來竟然和知名品牌「得意的一天」商標上的人物極為相似，貼文也引起熱議。

台灣職場請飲料有「潛規則」？老外點大杯嚇壞急道歉 網笑：還有人點家庭號

在辦公室偶爾會有同事請吃東西的時候。一名在台工作的外國人表示，同事說要請大家喝飲料，他當下點了大杯，後來才發現整個辦公室的人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。