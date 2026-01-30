出遊住飯店再舒服也沒用！她苦惱「認床」睡不好 過來人分享助眠法

每到例假日或連續假期，許多人都會安排國旅或出國遊玩，但有些人會有「認床」的習慣，只要外宿就容易睡不太好。一名女網友發文訴苦，只要出去玩，不管玩多累，飯店的床總是睡不慣，也因此隔天精神都很差，貼文引來不少過來人分享各種可以助眠的方法。

原PO在PTT發文表示自己會認床，因此每次出去玩住飯店，不管當天玩得多累、床有多軟多舒服，晚上總是睡不好，導致隔天精神很差，玩得也不盡興，讓她很想念自己的床。原PO說自己被這個問題困擾很久，也不知道怎麼克服，好奇有沒有其他人也會這樣，希望過來人能給予一些建議來改善。

貼文一出，不少有同樣情況的苦主抱怨飯店的床和枕頭很不好睡，「飯店枕頭不知為何都很扁」、「還是其實妳習慣睡偏硬的床啊？因為我覺得大部分飯店床都好軟，我也都睡不習慣」、「我也覺得飯店床很難適應」、「有可能是床的問題，床墊太軟、支撐度不夠，沒辦法好好托住腰，就容易睡不好」。

其他過來人則提供各種助眠方法，「帶習慣的枕頭出門」、「妳有小被被或娃娃之類的東西嗎？帶去一起睡會比較好睡」、「平常有精油熏香的習慣，就會帶自己習慣的精油去外面過夜，幾滴在衛生紙或自己帶的毛巾上，那個味道會讓大腦覺得很習慣好像在家裡」、「請醫生開助眠藥」。

曾有營養師表示，研究發現當人睡在陌生的地方時，右腦會進入深眠狀態，而左腦則是淺眠，處於半夢半醒的狀態，對周遭的聲響特別敏銳，一旦有異常就會促使身體快速醒來。他說通常這種大腦的防禦機制只會出現在新環境的第一晚，稱為「首夜效應」，是為了在睡夢中對陌生環境保持警戒，到了第二天對周遭比較熟悉後，左腦也會放鬆下來，睡眠就會比較安穩。

若想讓大腦更快適應新環境，營養師建議可以用泡澡、音樂、拉筋等方式讓身體放鬆，也可以帶自己熟悉的東西來減輕陌生環境引發的警戒。