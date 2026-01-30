快訊

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

遭Bolt司機丟包台64輾死 政大同窗還原替代役溫男生前對話「我沒喝醉」

工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現新竹竹科與高雄部分地區的50嵐，早在上午7點半就開門營業，打破一般人對手搖飲店晚開的印象。記者魏妤庭／攝影
有網友發現新竹竹科與高雄部分地區的50嵐，早在上午7點半就開門營業，打破一般人對手搖飲店晚開的印象。記者魏妤庭／攝影

對於許多上班族來說，手搖飲料是提振精神的重要糧食。一般印象中，手搖飲店多在上午10點或11點才開始營業，但近日有網友發現，新竹科學園區與高雄部分地區的「50嵐」竟然一大早就開門做生意，甚至早上7點半就能買到珍珠奶茶，讓不少外地人驚呼：「震驚三觀！」

一名網友在Threads上發文分享，位於新竹寶山鄉、鄰近竹科的50嵐分店，早上7點30分就開門營業，成為當地工程師的精神糧食與快樂來源。貼文曝光後，引發竹科人共鳴，紛紛留言：「園區需求啊！業務早上進廠拜訪當然要帶點歐密雅給（伴手禮的日文發音）」、「每天經過都以為還在備料，原來已經開了」、「好懂事的店家，早上就有得喝太幸福了」。也有人推測，為了趕在7點半開賣，員工可能清晨6點就要到店煮珍珠備料，相當辛苦。

此外，另一名網友也在高雄發現類似現象，他驚訝地表示，高雄草衙道的50嵐竟然也是早上7點半就開門，「震驚我三觀八百年，高雄好屌！」大批南部人透露，這在南部是常態，尤其是在工業區或學區附近，為了配合勞工朋友與學生的作息，飲料店往往比照早餐店時間營業。

網友們也紛紛回報各地的「早鳥手搖飲」情報：「橋頭茶之魔手早上6點30分就開賣」、「台南工業區旁的飲料店7點就要開，不然大家無法面對公司」、「高雄還有24小時營業的紅茶冰」、「路竹的50嵐偶爾還會休下午，反向操作」。

飲料 手搖飲 手搖飲料 上班族 新竹 高雄 台南

延伸閱讀

大杯溫熱手搖飲常變中杯…他讚50嵐沒縮水 網曝更多良心品牌

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

手搖飲競爭激烈！50嵐為何屹立不搖？內行人曝最大優勢：能養客人

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

相關新聞

在台灣有什麼事比徒手爬101還危險？ 一票人答案超酸：問霍諾德敢不敢

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登台北101，引起全球關注，台灣有不少人都被他圈粉。有網友表示很多人認為這樣的舉動相當危險，好奇在台灣是否還有比爬101更危險的事呢？貼文引起討論，多數人一致認為台灣的交通很致命。

工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

對於許多上班族來說，手搖飲料是提振精神的重要糧食。一般印象中，手搖飲店多在上午10點或11點才開始營業，但近日有網友發現，新竹科學園區與高雄部分地區的「50嵐」竟然一大早就開門做生意，甚至早上7點半就能買到珍珠奶茶，讓不少外地人驚呼：「震驚三觀！」

出遊住飯店再舒服也沒用！她苦惱「認床」睡不好 過來人分享助眠法

每到例假日或連續假期，許多人都會安排國旅或出國遊玩，但有些人會有「認床」的習慣，只要外宿就容易睡不太好。一名女網友發文訴苦，只要出去玩，不管玩多累，飯店的床總是睡不慣，也因此隔天精神都很差，貼文引來不少過來人分享各種可以助眠的方法。

他好奇台南哪一點像「小京都」？ 眾人曝差異：騙沒出過國的人

台南是台灣的歷史古都之一，也被稱為「小京都」，有網友表示兩地都有古蹟和寺廟，好奇台南有哪一點真的像京都？貼文一出引來不少討論，但多數人反而對於這樣的稱呼不以為然，甚至認為兩地完全不像。

太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的壯舉，獲得全球關注。除了超強的攀爬能力以外，他親民的作風以及親切的笑容在台灣圈粉無數，有網友發現他笑起來竟然和知名品牌「得意的一天」商標上的人物極為相似，貼文也引起熱議。

台灣職場請飲料有「潛規則」？老外點大杯嚇壞急道歉 網笑：還有人點家庭號

在辦公室偶爾會有同事請吃東西的時候。一名在台工作的外國人表示，同事說要請大家喝飲料，他當下點了大杯，後來才發現整個辦公室的人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。