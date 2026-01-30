工程師的精神糧食！竹科50嵐「早上七點半」營業被讚爆 內行曝：這家更早

對於許多上班族來說，手搖飲料是提振精神的重要糧食。一般印象中，手搖飲店多在上午10點或11點才開始營業，但近日有網友發現，新竹科學園區與高雄部分地區的「50嵐」竟然一大早就開門做生意，甚至早上7點半就能買到珍珠奶茶，讓不少外地人驚呼：「震驚三觀！」

一名網友在Threads上發文分享，位於新竹寶山鄉、鄰近竹科的50嵐分店，早上7點30分就開門營業，成為當地工程師的精神糧食與快樂來源。貼文曝光後，引發竹科人共鳴，紛紛留言：「園區需求啊！業務早上進廠拜訪當然要帶點歐密雅給（伴手禮的日文發音）」、「每天經過都以為還在備料，原來已經開了」、「好懂事的店家，早上就有得喝太幸福了」。也有人推測，為了趕在7點半開賣，員工可能清晨6點就要到店煮珍珠備料，相當辛苦。

此外，另一名網友也在高雄發現類似現象，他驚訝地表示，高雄草衙道的50嵐竟然也是早上7點半就開門，「震驚我三觀八百年，高雄好屌！」大批南部人透露，這在南部是常態，尤其是在工業區或學區附近，為了配合勞工朋友與學生的作息，飲料店往往比照早餐店時間營業。

網友們也紛紛回報各地的「早鳥手搖飲」情報：「橋頭茶之魔手早上6點30分就開賣」、「台南工業區旁的飲料店7點就要開，不然大家無法面對公司」、「高雄還有24小時營業的紅茶冰」、「路竹的50嵐偶爾還會休下午，反向操作」。