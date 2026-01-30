他好奇台南哪一點像「小京都」？ 眾人曝差異：騙沒出過國的人

台南是台灣的歷史古都之一，也被稱為「小京都」，有網友表示兩地都有古蹟和寺廟，好奇台南有哪一點真的像京都？貼文一出引來不少討論，但多數人反而對於這樣的稱呼不以為然，甚至認為兩地完全不像。

原PO在PTT發文表示，台南常被稱為「小京都」，但他自己去過日本的京都玩過，認為當地的古蹟、寺廟以及寧靜感氣氛都很好，因此很好奇台南到底是哪一點像京都？

貼文引起熱議，一票人全都吐槽，「不像，完全不像，一點都不像」、「騙一些沒出過國的」、「京都鐵路系統發達，台南只有摩托車」、「完全沒有相似之處」、「除了古蹟多以外，哪裡像？」、「驕傲的話幹嘛要和京都比？大聲說自己是說台灣台南啊」、「誰會覺得像啦？有去過京都的就知道，等級完全不一樣」、「清水寺屌打任何古蹟」、「台灣人自己瞎吹的，根本差別大了」。

但也有網友幫忙緩頰，「就比較老」、「很多古蹟」、「很多宮廟」、「不少昭和建築，都老房子很多」、「歷史定位，台南算是最早發展的」、「有城堡、有廟、有祭典」、「古蹟多，古早的首都」、「確實是古都啊，有建築有文化，只是日本有維護，台灣人在亂搞」、「宗教設施一樣多吧」。

事實上台南市觀光旅遊局就曾在官網發文介紹，當時內文中就提到市長黃偉哲表示台南有「小京都」之稱，因為東區有2條以日式建築群為主體，並延伸古蹟、美食的路線，分別是「東門町路線」、「西竹圍路線」，讓民眾可漫步在日本懷舊建築中。