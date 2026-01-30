他好奇台南哪一點像「小京都」？ 眾人曝差異：騙沒出過國的人

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為台南市藍晒圖文創園區後方入口的日式建築。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影
圖為台南市藍晒圖文創園區後方入口的日式建築。聯合報系資料照片／記者修瑞瑩攝影

台南是台灣的歷史古都之一，也被稱為「小京都」，有網友表示兩地都有古蹟和寺廟，好奇台南有哪一點真的像京都？貼文一出引來不少討論，但多數人反而對於這樣的稱呼不以為然，甚至認為兩地完全不像。

原PO在PTT發文表示，台南常被稱為「小京都」，但他自己去過日本的京都玩過，認為當地的古蹟、寺廟以及寧靜感氣氛都很好，因此很好奇台南到底是哪一點像京都？

貼文引起熱議，一票人全都吐槽，「不像，完全不像，一點都不像」、「騙一些沒出過國的」、「京都鐵路系統發達，台南只有摩托車」、「完全沒有相似之處」、「除了古蹟多以外，哪裡像？」、「驕傲的話幹嘛要和京都比？大聲說自己是說台灣台南啊」、「誰會覺得像啦？有去過京都的就知道，等級完全不一樣」、「清水寺屌打任何古蹟」、「台灣人自己瞎吹的，根本差別大了」。

但也有網友幫忙緩頰，「就比較老」、「很多古蹟」、「很多宮廟」、「不少昭和建築，都老房子很多」、「歷史定位，台南算是最早發展的」、「有城堡、有廟、有祭典」、「古蹟多，古早的首都」、「確實是古都啊，有建築有文化，只是日本有維護，台灣人在亂搞」、「宗教設施一樣多吧」。

事實上台南市觀光旅遊局就曾在官網發文介紹，當時內文中就提到市長黃偉哲表示台南有「小京都」之稱，因為東區有2條以日式建築群為主體，並延伸古蹟、美食的路線，分別是「東門町路線」、「西竹圍路線」，讓民眾可漫步在日本懷舊建築中。

京都 台南 古蹟 日式建築

相關新聞

太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的壯舉，獲得全球關注。除了超強的攀爬能力以外，他親民的作風以及親切的笑容在台灣圈粉無數，有網友發現他笑起來竟然和知名品牌「得意的一天」商標上的人物極為相似，貼文也引起熱議。

台灣職場請飲料有「潛規則」？老外點大杯嚇壞急道歉 網笑：還有人點家庭號

在辦公室偶爾會有同事請吃東西的時候。一名在台工作的外國人表示，同事說要請大家喝飲料，他當下點了大杯，後來才發現整個辦公室的人...

她遊日回台後感受落差大「台灣像第三世界」 網筆戰：怎麼不比歐美？

日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，不論是美食、文化、風景等都讓不少人著迷。有一名女網友從日本回來後直言各方面都比台灣好，就連日本男生都很會打扮，讓她感嘆兩邊落差太大。

他到好市多加油見1奇葩景象急呼「車主快回來」 加油站員工：很常見

美式賣場好市多不僅販售商品，還設有加油站，不過有網友日前去好市多加油，卻看到有別的車主把油箱蓋放在加油機上，忘了蓋回去車子就開走了，讓他看了非常傻眼。貼文引起熱議，有曾在加油站工作的網友這種情形很常見，甚至還蒐集了一袋油箱蓋。

到底怎麼花？他怨2000大鈔常遭拒收 內行揭必知用途：讓你財運亨通

你用過2000元的鈔票嗎？一名網友發文，稱他拿2000元大鈔消費，但無論是夜市、菜市場還是瓦斯行都不收，質疑「不收幹嘛還做出來？」。對此，不少內行網友分享2000元大鈔的用途，不僅很好用還能招財。

