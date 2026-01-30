快訊

長榮空服員抱病執勤不幸過世 當班座艙長懲處出爐「降調兩級」

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

聯合新聞網／ 綜合報導
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
霍諾德在眾人期盼中成功爬上台北101。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的壯舉，獲得全球關注。除了超強的攀爬能力以外，他親民的作風以及親切的笑容在台灣圈粉無數，有網友發現他笑起來竟然和知名品牌「得意的一天」商標上的人物極為相似，貼文也引起熱議。

霍諾德在1月25日成功徒手爬到台北101的頂端，然後拿起手機自拍，其笑容可掬的模樣在全世界瘋傳。一名網友意外發現這張自拍照神似油品品牌「得意的一天」商標上的男子，於是在Threads貼出霍諾德自拍照與商標的對比照，兩者同樣穿著紅衣服並且露出燦笑，讓原PO驚訝地說「這是台灣Alex嗎？」

貼文引起眾人討論，就連「得意的一天」小編也來留言說「這個相似度讓我以為我爬了101」。其他網友表示，「整瓶乾完就能跟他一樣強嗎？」、「台灣真的是梗圖產地」、「哈哈哈哈哈…誰發現的？根本是天才」、「原來他早就有代言…難怪那麼眼熟，原來在台灣已經深根很久了」、「他本人一定沒想到會被做這麼多梗圖」、「他可以開始接台灣廣告了」、「笑死…害我馬上把冰箱的葵花油拿出來看」、「不仔細看還以為是本人」。

還有網友認為成功登上台北101頂端的確是霍諾德最得意的時刻，「確實很得意」、「他不只得意一天，他得意至少好幾年」、「爬上101應該不只得意的一天，是得意很多天」、「那天確實Alex是得意的一天」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台北101 霍諾德

延伸閱讀

霍諾德後一群人想爬！他提議101設迷你攀岩場 網讚鬼才：賈永婕快看

霍諾德攀101無防護惹議 醫揭「非雙標」關鍵：勞工安全被壓縮

不敢看也要追！關穎豪宅視角霍諾德直擊101　躲房間「只敢問到幾樓」

霍諾德攀台北101 他諷失手機率遠低於台灣的行人地獄

相關新聞

太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的壯舉，獲得全球關注。除了超強的攀爬能力以外，他親民的作風以及親切的笑容在台灣圈粉無數，有網友發現他笑起來竟然和知名品牌「得意的一天」商標上的人物極為相似，貼文也引起熱議。

台灣職場請飲料有「潛規則」？老外點大杯嚇壞急道歉 網笑：還有人點家庭號

在辦公室偶爾會有同事請吃東西的時候。一名在台工作的外國人表示，同事說要請大家喝飲料，他當下點了大杯，後來才發現整個辦公室的人...

她遊日回台後感受落差大「台灣像第三世界」 網筆戰：怎麼不比歐美？

日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，不論是美食、文化、風景等都讓不少人著迷。有一名女網友從日本回來後直言各方面都比台灣好，就連日本男生都很會打扮，讓她感嘆兩邊落差太大。

他到好市多加油見1奇葩景象急呼「車主快回來」 加油站員工：很常見

美式賣場好市多不僅販售商品，還設有加油站，不過有網友日前去好市多加油，卻看到有別的車主把油箱蓋放在加油機上，忘了蓋回去車子就開走了，讓他看了非常傻眼。貼文引起熱議，有曾在加油站工作的網友這種情形很常見，甚至還蒐集了一袋油箱蓋。

到底怎麼花？他怨2000大鈔常遭拒收 內行揭必知用途：讓你財運亨通

你用過2000元的鈔票嗎？一名網友發文，稱他拿2000元大鈔消費，但無論是夜市、菜市場還是瓦斯行都不收，質疑「不收幹嘛還做出來？」。對此，不少內行網友分享2000元大鈔的用途，不僅很好用還能招財。

看完急退房！日本飯店藏「台灣人才懂的留言」 網友直呼太有才

日本旅遊成為不少台灣人的熱門選擇，訂房也成為旅行前的重要環節之一。許多人在預訂前，會透過各大訂房平台或Google評論，查看前人留言以避免「踩雷」。近期，就有一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。