太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）完成徒手攀爬台北101的壯舉，獲得全球關注。除了超強的攀爬能力以外，他親民的作風以及親切的笑容在台灣圈粉無數，有網友發現他笑起來竟然和知名品牌「得意的一天」商標上的人物極為相似，貼文也引起熱議。

霍諾德在1月25日成功徒手爬到台北101的頂端，然後拿起手機自拍，其笑容可掬的模樣在全世界瘋傳。一名網友意外發現這張自拍照神似油品品牌「得意的一天」商標上的男子，於是在Threads貼出霍諾德自拍照與商標的對比照，兩者同樣穿著紅衣服並且露出燦笑，讓原PO驚訝地說「這是台灣Alex嗎？」

貼文引起眾人討論，就連「得意的一天」小編也來留言說「這個相似度讓我以為我爬了101」。其他網友表示，「整瓶乾完就能跟他一樣強嗎？」、「台灣真的是梗圖產地」、「哈哈哈哈哈…誰發現的？根本是天才」、「原來他早就有代言…難怪那麼眼熟，原來在台灣已經深根很久了」、「他本人一定沒想到會被做這麼多梗圖」、「他可以開始接台灣廣告了」、「笑死…害我馬上把冰箱的葵花油拿出來看」、「不仔細看還以為是本人」。

還有網友認為成功登上台北101頂端的確是霍諾德最得意的時刻，「確實很得意」、「他不只得意一天，他得意至少好幾年」、「爬上101應該不只得意的一天，是得意很多天」、「那天確實Alex是得意的一天」。