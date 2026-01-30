快訊

突取消大量日本夏季航班 台灣虎航道歉：內部有效資源調度

台北101變台灣101？民進黨政府「改名癖」又犯了

輝達要設台灣第二總部？黃仁勳：我覺得這很好…愈多愈好

她遊日回台後感受落差大「台灣像第三世界」 網筆戰：怎麼不比歐美？

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛去日本玩，對於日本的各方面也讚譽有加。美聯社
台灣人愛去日本玩，對於日本的各方面也讚譽有加。美聯社

日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，不論是美食、文化、風景等都讓不少人著迷。有一名女網友從日本回來後直言各方面都比台灣好，就連日本男生都很會打扮，讓她感嘆兩邊落差太大，但貼文一出也引起其他人兩極評論。

原PO在PTT發文表示，之前去日本遊玩，回來後感嘆日本人民的素質，還有城市規劃、風景區等都優於台灣，而且物價比台灣便宜、薪資比台灣高，各方面都讓她覺得台灣變得好像第三世界似的。

不僅如此，她也認為日本男生很會打扮，去餐廳吃飯都看不到有人會穿夾腳拖，或者衣服領口出現荷葉邊等等台灣男生的標配，種種比較下也讓原PO大嘆去過先進國家後，可以感受到和台灣的落差感。

貼文引起兩極評論，有人認同原PO看法，「我去完日本後也是一樣感受」、「日本交通就是世界頂級的，台灣別鬧了」、「廁所乾淨程度差超多的」、「「台灣就靠高科技產業變成暴發戶，素質還沒跟上」」、「日本人的素質，歐美都沒一個國家比得上」、「不得不說，上班時看到日本人那衣服整齊又乾淨」、「世界上沒幾個國家有日本素質這麼整齊」、「台灣如果保持乾淨一點的話還可以說不錯，但可惜普遍沒有這種觀念，就只有感覺越來越爛而已」、「我覺得日本厲害的是一些鄉下仍然是蠻進步」。

但也有網友不以為然，「沒啥好比的，只有適不適合妳而已」、「怎麼不拿歐美來比？一樣先進國家，別以為歐美街道就漂亮整齊」、「物價感覺日本還是高一些」、「台灣天氣熱穿拖鞋很正常，素質的部分（日本）除了交通以外都還好吧」、「去日本工作，妳就想台灣了」、「去旅遊跟去生活是不一樣的」、「在澳洲生活20年，還是覺得台灣好舒服」。

日本 出國旅遊

延伸閱讀

吃燒肉兼賞美景！ 日本「東京晴空塔敘敘苑」30樓高空美景盡收眼前，午餐燒肉價格超實惠

日本1995年遊戲說明書開價21萬日圓 因主角由已故藝人飯島愛配音

打造史上最華麗春天！日本規模最大「miffy 慶典」限時登場

寫下新頁！淡水國中創校80年 攜手日本小美玉市四校締結姊妹校

相關新聞

她遊日回台後感受落差大「台灣像第三世界」 網筆戰：怎麼不比歐美？

日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，不論是美食、文化、風景等都讓不少人著迷。有一名女網友從日本回來後直言各方面都比台灣好，就連日本男生都很會打扮，讓她感嘆兩邊落差太大。

他到好市多加油見1奇葩景象急呼「車主快回來」 加油站員工：很常見

美式賣場好市多不僅販售商品，還設有加油站，不過有網友日前去好市多加油，卻看到有別的車主把油箱蓋放在加油機上，忘了蓋回去車子就開走了，讓他看了非常傻眼。貼文引起熱議，有曾在加油站工作的網友這種情形很常見，甚至還蒐集了一袋油箱蓋。

到底怎麼花？他怨2000大鈔常遭拒收 內行揭必知用途：讓你財運亨通

你用過2000元的鈔票嗎？一名網友發文，稱他拿2000元大鈔消費，但無論是夜市、菜市場還是瓦斯行都不收，質疑「不收幹嘛還做出來？」。對此，不少內行網友分享2000元大鈔的用途，不僅很好用還能招財。

看完急退房！日本飯店藏「台灣人才懂的留言」 網友直呼太有才

日本旅遊成為不少台灣人的熱門選擇，訂房也成為旅行前的重要環節之一。許多人在預訂前，會透過各大訂房平台或Google評論，查看前人留言以避免「踩雷」。近期，就有一...

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

一名網友分享，近期去逛寧夏夜市時，發現攤販都被大型棚架遮蔽，走道間還有支撐鐵架，讓本來就不寬敞的空間變得更加擁擠。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

一名網友分享，近期晚上拉開廁所窗簾，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。