她遊日回台後感受落差大「台灣像第三世界」 網筆戰：怎麼不比歐美？

日本是台灣人最愛旅遊的國家首選，不論是美食、文化、風景等都讓不少人著迷。有一名女網友從日本回來後直言各方面都比台灣好，就連日本男生都很會打扮，讓她感嘆兩邊落差太大，但貼文一出也引起其他人兩極評論。

原PO在PTT發文表示，之前去日本遊玩，回來後感嘆日本人民的素質，還有城市規劃、風景區等都優於台灣，而且物價比台灣便宜、薪資比台灣高，各方面都讓她覺得台灣變得好像第三世界似的。

不僅如此，她也認為日本男生很會打扮，去餐廳吃飯都看不到有人會穿夾腳拖，或者衣服領口出現荷葉邊等等台灣男生的標配，種種比較下也讓原PO大嘆去過先進國家後，可以感受到和台灣的落差感。

貼文引起兩極評論，有人認同原PO看法，「我去完日本後也是一樣感受」、「日本交通就是世界頂級的，台灣別鬧了」、「廁所乾淨程度差超多的」、「「台灣就靠高科技產業變成暴發戶，素質還沒跟上」」、「日本人的素質，歐美都沒一個國家比得上」、「不得不說，上班時看到日本人那衣服整齊又乾淨」、「世界上沒幾個國家有日本素質這麼整齊」、「台灣如果保持乾淨一點的話還可以說不錯，但可惜普遍沒有這種觀念，就只有感覺越來越爛而已」、「我覺得日本厲害的是一些鄉下仍然是蠻進步」。

但也有網友不以為然，「沒啥好比的，只有適不適合妳而已」、「怎麼不拿歐美來比？一樣先進國家，別以為歐美街道就漂亮整齊」、「物價感覺日本還是高一些」、「台灣天氣熱穿拖鞋很正常，素質的部分（日本）除了交通以外都還好吧」、「去日本工作，妳就想台灣了」、「去旅遊跟去生活是不一樣的」、「在澳洲生活20年，還是覺得台灣好舒服」。