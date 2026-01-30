台灣職場請飲料有「潛規則」？老外點大杯嚇壞急道歉 網笑：還有人點家庭號

在辦公室偶爾會有同事請吃東西的時候。一名在台工作的外國人表示，同事說要請大家喝飲料，他當下點了大杯，後來才發現整個辦公室的人都點中杯，讓他嚇壞自己是不是打破「辦公室的潛規則」，急著跟對方道歉。

該名網友在threads上分享，同事說要請大家喝飲料，他沒多想便直接點了大杯，結果後來才發現，整個辦公室的人都點中杯，讓他擔心是不是不小心打破辦公室的潛規則。事後他立刻跟該同事道歉，對方表示沒放在心上，還跟其他同事們一起笑得很大聲，這才讓原po放心，「他是個好人，下次請他一杯特大杯」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「如果平常就喝大杯就無妨，如果是人家請才喝大杯就是有瑕疵」、「中杯大杯只差5塊10塊，我常不能理解點中杯的人在想什麼」、「當我們超過40歲之後，都是買東西給大家吃」、「通常有人請客都是買大杯，只是不太敢點到一杯快一百」、「你不說，我們都不知道台灣有中杯的」。

也有人分享貪心同事的事蹟，「同事請迷客夏還有人點家庭號的鮮奶勒」、「忘記是主管還是老闆要請飲料，結果有人點一桶鮮奶」、「平常訂飲料沒在喝，一年兩次之類的還會點純茶的，但只要有人請客會突然喝起奶類加料一杯快破百」。