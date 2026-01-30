他到好市多加油見1奇葩景象急呼「車主快回來」 加油站員工：很常見

美式賣場好市多不僅販售商品，還設有加油站，不過有網友日前去好市多加油，卻看到有別的車主把油箱蓋放在加油機上，忘了蓋回去車子就開走了，讓他看了非常傻眼。貼文引起熱議，有曾在加油站工作的網友這種情形很常見，甚至還蒐集了一袋油箱蓋。

這名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前開車去新莊的好市多加油，卻看到加油機台上放著一個油箱蓋，也不知道是哪位車主忘了蓋回去就把車子開走的，讓他非常傻眼。他說自己遇過兩次類似的情況，都有追上對方並提醒，但這次是完全看不到車主，只好在臉書社團發文呼籲「新莊好市多的人客喔~快回來」。

貼文引來不少討論，「會發現油用很快（揮發）」、「建議Costco可賣油箱蓋六入組」、「集滿十個看看可以換什麼？」、「下雨水漏進去不好玩的呀」、「看過橘色超跑帥氣出場但沒關蓋，覺得車車好可憐還是追上去提醒了」；還有內行人一眼看出這應該是老車的油箱蓋，「這應該是老爺車了，沒蓋無所謂」、「20年以前舊車，現在車子都有塑膠條綁住」、「現在新車不是有繩？10年以上車應該沒有」、「看起來是老的豐田油箱蓋」。

有過來人就分享遇過的經驗，「身為一個曾經加油站員工，領班可以拿出一袋讓你挑選適合的油箱蓋」、「我也有忘了關被提醒的經驗過」、「我都下來開油箱蓋，加完油再自己蓋回去，自己動手比較不會忘記」、「很久以前發現加完油沒有蓋上，回去加油站找的時候，員工會拿一堆請你自己找一個能鎖的」。