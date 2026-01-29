到底怎麼花？他怨2000大鈔常遭拒收 內行揭必知用途：讓你財運亨通

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
2000元是國內發行最大面額的鈔票。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
你用過2000元的鈔票嗎？一名網友發文，他拿2000元大鈔消費，但無論是夜市、菜市場還是瓦斯行都不收，質疑「不收幹嘛還做出來？」。對此，不少內行網友分享2000元大鈔的用途，不僅很好用還能招財。

近期央行宣布，正式啟動台幣鈔票改版工程，以「台灣之美」主題網路票選，主題包括和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美等，引起民眾對鈔券改版議題的高度關注。

一名網友在Threads發文，曬出紫色的2000元鈔票，表示他拿著此鈔票想購物，但不僅夜市不收，菜市場、瓦斯行和魚市場也都拒收2000元鈔票，因此質疑此面額做出來的目的為何。

有網友列舉出會收2000元鈔票的店家，包括超商、彩券行或藥局等，「麥當勞、便利商店、全聯、公共交通（捷運、火車站）、連鎖藥局，以上絕對收，而且店面也多」、「你可以拿到超商繳費用」、「彩券行收哦，剛好一張就可以買新出的2000元刮刮樂」。

還有網友指出，2000元鈔票在大額消費時非常好用，如果真的用不到建議存進ATM，「很好用，我都拿來大額支付，現在1000也已經不是什麼大鈔了」、「大額交易用」、「存到ATM裡面吧」、「ATM存款機會收」、「去ATM存進去再領千元鈔出來就好了」。

另有內行網友揭露2000元鈔票具有「風水、開運」用途，「拿來擺風水大陣的，錢都游回撲滿裡」、「風水用，五色錢需要」、「這個可以留起來，集合兩千、一千、五百、二百、一百鈔票各一張。放進紅包袋，可以去財神廟拜拜，放在錢包不要花掉，確保一整年財運亨通」。

