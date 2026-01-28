看完急退房！日本飯店藏「台灣人才懂的留言」 網友直呼太有才

日本旅遊成為不少台灣人的熱門選擇，訂房也成為旅行前的重要環節之一。許多人在預訂前，會透過各大訂房平台或Google評論，查看前人留言以避免「踩雷」。近期，就有一名準備前往福岡的網友在Threads上發文，表示他在搜尋住宿時，意外發現一則極具特色的評論，引起網友熱烈討論。

該評論由一名台灣人留下，僅給飯店一顆星，內容以台語書寫：「哩哪戲跨嗚，熊賀係賣來，乾零娘，五告細更，住起來五告金丟，丸轉謀Relex誒剛尬。」翻譯成中文大意為「你如果看得懂，最好不要來，乾零娘，有夠小間，住起來有夠壓迫，完全無法放輕鬆」。讓原本已訂好的旅客看到評論後，當下決定取消訂房並重新尋找住宿地點，直呼「謝謝呆灣狼」。

網友看到這則評論紛紛留言表示「我快笑瘋！這個專屬台灣人的密語是什麼啦，好可愛」、「果然只有台灣人看的懂這評論欸！」、「太強了，台灣人才可以看懂的摩斯密碼，我身為台灣人好驕傲」，有人甚至直呼這是「專屬台灣人的暖心提醒」，凸顯母語的重要性與文化幽默感。

不過，有部分網友表示自己對評論內容仍感到困惑，直言「看不太懂第三句」、「覺得用語有點混搭」，甚至有人自稱平時會說台語，閱讀時仍需反覆確認。另外也有網友提到，隨著AI技術發展，已有使用者實測台語暗語也能被AI解析，讓不少人驚呼「這AI台語比我還強了」、「連台灣專用咒語都被AI攻克了喔」，也讓留言區延伸出更多關於語言與科技的討論。