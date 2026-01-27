寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

一名網友分享，近期去逛寧夏夜市時，發現攤販都被大型棚架遮蔽，走道間還有支撐鐵架，讓本來就不寬敞的空間變得更加擁擠。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張照片，是寧夏夜市加裝了大型棚架，走道中間還有不少支撐鐵架，讓通行空間明顯縮小，需特別閃避鐵架與人潮，讓他直呼「改這樣有點難逛」。

貼文一出後，不少網友都表示「弄這樣很悶，油煙味很重」、「本來路就很小了，現在去直接被卡住」、「昨天才去，本來通道就不寬，現在搭棚的鐵架卡在路中間，更難通行」、「因為這樣就不怕下雨，不會影響生意」、「真的！路超小超擠」、「那個鐵管超煩，有些還一次3根」、「路就在小條了，還插在那擋路」。

此外，也有知情網友回應「每年過年前限定」、「每年過年都這樣，超難逛，而且超臭」、「過年他們要辦尾牙搭棚，吃完過年後就拆除，每年都這樣」、「每年都這樣，根本不想去」、「過完年就拆了」。