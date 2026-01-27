鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私
一名網友分享，近期晚上拉開廁所窗簾，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期晚上拉開廁所的窗簾，發現對面樓下住戶在洗澡，仔細一看發現對方裝的是百葉窗，因葉片小、透光度高，從高處往下看，特別容易看到裡面的情況，讓他好奇發問「要怎麼在社區群組提醒對方呢？」
貼文一出後，不少網友都表示「百葉窗真的不安全，從樓上看下去還是會有縫隙」、「百葉很薄，全密閉，晚上燈光一開就是皮影戲」、「百葉窗不管葉片往上還是往下，都看得到，尤其晚上開燈超級明顯」、「新租屋處就是百葉窗加透明玻璃，完全沒有隱私，只好自己再裝窗簾」、「等一下，我的也是百葉窗欸！要怎麼確認角度和距離會不會被看到？」
此外，也有部分網友給予實用建議，回應「跟管委會說，直接公告宣導，因為我們社區前陣子也有公告，應該很多人不知道」、「也許你的鄰居剛好看到這一篇」、「寫紙條放在他的信箱裡」、「把這篇貼到群組，然後提醒鄰居們如果有裝百葉窗要留意一下」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言