鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期晚上拉開廁所窗簾，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他當場傻眼。示意圖／Ingimage
一名網友分享，近期晚上拉開廁所窗簾，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期晚上拉開廁所的窗簾，發現對面樓下住戶在洗澡，仔細一看發現對方裝的是百葉窗，因葉片小、透光度高，從高處往下看，特別容易看到裡面的情況，讓他好奇發問「要怎麼在社區群組提醒對方呢？」

貼文一出後，不少網友都表示「百葉窗真的不安全，從樓上看下去還是會有縫隙」、「百葉很薄，全密閉，晚上燈光一開就是皮影戲」、「百葉窗不管葉片往上還是往下，都看得到，尤其晚上開燈超級明顯」、「新租屋處就是百葉窗加透明玻璃，完全沒有隱私，只好自己再裝窗簾」、「等一下，我的也是百葉窗欸！要怎麼確認角度和距離會不會被看到？」

此外，也有部分網友給予實用建議，回應「跟管委會說，直接公告宣導，因為我們社區前陣子也有公告，應該很多人不知道」、「也許你的鄰居剛好看到這一篇」、「寫紙條放在他的信箱裡」、「把這篇貼到群組，然後提醒鄰居們如果有裝百葉窗要留意一下」。

一名網友分享，近期晚上拉開廁所窗簾，意外發現對面樓下住戶正在洗澡，畫面清楚到讓他當場傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

33歲住家裡是「袋鼠族」？男存百萬找不到獨居理由 網：關鍵不在同住

成年後到30、40多歲不結婚、不買房，仍與父母同住的青壯年族，被稱為「袋鼠族」。一名33歲的網友發文，稱他一直以來都跟媽媽住，並沒有搬出去的理由，且有正當工作與存款，好奇跟父母同住為何變成負面名詞，對此，網友們普遍認為關鍵不在住家裡，而是心態是否獨立、生活是否能自理。

超商內「這地方」別停留！ 店員曝心聲：顧客糗樣全看光

許多民眾注重儀容，只要看到會反光的鏡子或玻璃，總會忍不住停下腳步整理一番。不過，近日一名超商店員在Dcard發文勸世，提醒顧客千萬別在超商後場的「STAFF ONLY」門前停留太久，因為這扇看似不透明的門，其實從內部看出去是「單向透視」的，你在外面擠眉弄眼、撥弄頭髮的糗樣，全都被裡面的店員看光光了。

蔡依林演唱會搶票慘案重現！韓女團i-dle大巨蛋今開賣 粉絲怒：又是KKTIX

南韓女團i-dle將於2026年3月7日登上台北大巨蛋，今（24）日晚上18點為會員預購日，官方售票平...

他不解「為何高鐵延伸屏東比宜蘭可行？」 網曝1理由酸：南延沒必要

高鐵延伸宜蘭的計畫引來不少爭議，支持、反對的聲音都有，有網友不解為何高鐵可以延伸到屏東，但往宜蘭就不行？貼文引起熱議，不少人都直言南延到屏東根本不需要。

用完餐後1動作就可免用洗碗機 網友一面倒不買單：多此一舉

越來越多人為了省時方便，家裡都會安裝洗碗機，用完餐後將碗盤放入機器內，完全不需要自己動手洗。有網友日前到同事家吃飯，用完餐後發現對方竟然沒有用洗碗機，得知清潔方法後也大讚「學到了一課」，但貼文卻被多數人吐槽多此一舉。

