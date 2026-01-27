鄰居洗澡全被看光！他籲室內別裝「1物品」 過來人點頭：完全沒隱私

許多民眾注重儀容，只要看到會反光的鏡子或玻璃，總會忍不住停下腳步整理一番。不過，近日一名超商店員在Dcard發文勸世，提醒顧客千萬別在超商後場的「STAFF ONLY」門前停留太久，因為這扇看似不透明的門，其實從內部看出去是「單向透視」的，你在外面擠眉弄眼、撥弄頭髮的糗樣，全都被裡面的店員看光光了。

2026-01-25 13:12