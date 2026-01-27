快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名33歲的網友一直以來都跟媽媽住，疑惑為何被稱為「袋鼠族」。 示意圖／Ingimage
一名33歲的網友一直以來都跟媽媽住，疑惑為何被稱為「袋鼠族」。 示意圖／Ingimage

成年後到30、40多歲不結婚、不買房，仍與父母同住的青壯年族，被稱為「袋鼠族」。一名33歲的網友發文，稱他一直以來都跟媽媽住，但有正當工作與存款，好奇跟父母同住為何變成負面名詞。對此，網友們普遍認為關鍵不在住家裡，而是心態是否獨立、生活是否能自理。

一名男網友在Dcard發文，表示近期他得知「袋鼠族」一詞，意思是沒有工作、沒有目標且和父母同住的年輕人，他很疑惑這一個族群為何變成負面代名詞。他本身33歲單身，一直跟媽媽同住，跟家人關係良好，也有工作和百萬存款，並且有做長期投資。

原PO表示，如果搬出去住，要付租房的費用，沒辦法每個月存股投資，而且租房空間也很小，不如住家裡寬敞得多，也可以就近照顧媽媽。除非有另一半，不然找不到其他搬出去的理由，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為如果單身，住家裡的確很正常，「沒結婚跟爸媽住很正常，但結婚就不能跟爸媽住，但說真的跟爸媽住的確會讓人長不大」、「你單身，所以我覺得沒差，但如果結婚了，請不要再跟爸爸媽媽住」、「跟爸媽住當然ok，單身的話你高興就好，有伴侶就不要殘害伴侶了」。

但也有網友覺得，是否有自理能力和獨立心態才是關鍵，「確實有很多巨嬰是被爸媽寵壞的，他們連洗碗洗衣服這種最基本的都還需要人教，甚至自己衛生觀念還很差」、「對住在家的沒有意見，可是在獨立上面會先打一個問號，顧慮也會比較多」、「這件事情在外人看來體面不體面取決於做家事的人是誰」、「可融洽地跟父母一起住，把自己打理好，且反向照顧父母的人就不是問題」。

存錢 媽寶 房租 結婚

33歲住家裡是「袋鼠族」？男存百萬找不到獨居理由 網：關鍵不在同住

