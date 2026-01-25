超商內「這地方」別停留！ 店員曝心聲：顧客糗樣全看光

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
單向透視玻璃常運用於超商或辦公室，方便內部人員觀察外部狀況。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影
單向透視玻璃常運用於超商或辦公室，方便內部人員觀察外部狀況。 聯合報系資料照／記者曾原信攝影

許多民眾注重儀容，只要看到會反光的鏡子或玻璃，總會忍不住停下腳步整理一番。不過，近日一名超商女店員在Dcard發文勸世，提醒顧客千萬別在超商後場的「STAFF ONLY」門前停留太久，因為這扇看似不透明的門，其實從內部看出去是「單向透視」的，你在外面擠眉弄眼、撥弄頭髮的糗樣，全都被裡面的店員看光光了。

原PO發文表示，大家在便利商店一定都看過貼著「非本公司員工請勿進入」的門，許多人會把它當成臨時鏡子使用，她提醒稍微照一下沒關係，但真的不建議照太久。原PO曾遇過客人照得超忘我，不僅頭部擺左擺右確認髮型，還順便嘟嘴練習表情管理，這讓原本準備要出後場補貨的她超級尷尬，只能默默躲在門後等待，心想「現在開門出去一定會嚇死對方」，直到客人滿意離開後才能開門工作。

這篇貼文曝光後，引發大批網友熱烈迴響，不少「苦主」紛紛留言自首，「我有照過，結果照太久聽到裡面店員在笑，尷尬到想挖地洞」、「原來裡面看得到！我一直以為是看不見的」、「我都趁經過時快速瞄一眼，深怕停留太久被發現」。

除了超商店員，也有不少網友分享類似經歷。有人說曾在補冰箱時看到客人在玻璃門外擠痘痘，也有汽車車主表示，常看到路人把深色車窗當鏡子喬奶或補妝，等到車窗搖下來時，對方驚恐的表情堪稱經典。

不過，也有「心臟大顆」的店員表示，遇到這種情況會選擇直接開門，「秉持著只要我不尷尬，尷尬的就是別人的精神」、「我都直接開門走出去，欣賞對方嚇一跳的表情」，甚至有E人（外向型人格）網友笑稱：「我知道裡面看得到啊，所以我照的時候都會對著裡面微笑。」

