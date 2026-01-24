快訊

蔡依林演唱會搶票慘案重現！韓女團i-dle大巨蛋今開賣 粉絲怒：又是KKTIX

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓女團i-dle將於2026年3月7日登上台北大巨蛋。圖／美聯社
南韓女團i-dle將於2026年3月7日登上台北大巨蛋。圖／美聯社

南韓女團i-dle將於2026年3月7日登上台北大巨蛋，今（24）日晚上18點為會員預購日，官方售票平台為KKTIX。不料，竟有大票粉絲在搶票時遇到結帳失敗的問題，更有網友想起去（2025）年搶蔡依林演唱會門票遇到的慘案，紛紛在社群平台上怒罵「怎麼那麼爛」。

搶票災情頻傳，今日許多i-dle粉絲在社群平台上指出，好不容易搶到票後，卻因為售票網站太卡，在進入結帳畫面前，填信用卡的時間早已截止，使到手的票券被流出。除了網站當機以外，還有粉絲遇到付款失敗、已登記會員碼無效等狀況，大票網友氣得分享搶票慘案，「連付款都沒有，我被系統彈出去誒，是在哈囉？」、「KKTIX你倒是讓我結帳啊！」、「超爛，重新刷到票之後，還卡在結帳」、「會員不能結帳，轉到訂單失效、不見，會員買心酸的」。

事實上，蔡依林在去年年底連開3場演唱會，售票系統同樣為KKTIX也爆出搶票災情，甚至有網友在排隊購票的頁面，出現等待時間需要15115分鐘的狀態，讓大批粉絲非常生氣。當時，主辦單位超級圓頂發文稱，「1，超級圓頂對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施實名制售票。2，超級圓頂已要求KKtix提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，並要求其配合刑事警察局之調查，以釐清事實」仍難以平息粉絲怒火。

目前，KKTIX售票官網公告顯示，「若無法確定是否有搶到票券或是繳費失敗，請回到KKTIX網站，點選右上角的『訂單』，查看該筆訂單的訂單狀態，並在顯示的繳費期限內繳費，其餘訂單失效者，請重新購票」。

圖／擷自kktix
圖／擷自kktix

