他不解「為何高鐵延伸屏東比宜蘭可行？」 網曝1理由酸：南延沒必要

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵北延宜蘭、南延屏東再度引發討論。聯合報系資料照片／記者劉星君攝影
高鐵延伸宜蘭的計畫引來不少爭議，支持、反對的聲音都有，有網友不解為何高鐵可以延伸到屏東，但往宜蘭就不行？貼文引起熱議，不少人都直言南延到屏東根本不需要。

一名網友在PTT以「屏東高鐵為什麼比宜蘭可行？」為題發文，他說最近高鐵要不要延伸到宜蘭的議題，又再度吵得沸沸揚揚，包括運量、花費等等都被提出來討論。他認為如果延伸到宜蘭，可以銜接花東人潮，反倒是延到屏東才是最讓人覺得莫名其妙的，「要進高雄車站又要延伸到人沒多少的屏東？」

貼文一出，多數人都認同旅客沒那麼多，高鐵南延根本不需要，「屏東的問題在於跟台鐵路線100%重疊，尤其只拉到六塊厝這點是最莫名的」、「高鐵南延左營、高雄、屏東三站，包括台鐵、客運全死，因為搭車的人潮沒那麼多。現在台鐵新左營往返屏東大約有180車次，旅客有多到台鐵無法消化嗎？」、「不懂延伸屏東幹嘛，炒房嗎？連火車站都不滿載的地方…」、「硬要拉一條高鐵，而且距離這麼短，說拉到屏東市區或潮州都好說，只拉到六塊厝是真的一點效益都沒有」。

還有網友直言不論北延或南延，都很不合理。他認為延伸到屏東要花2200億以上，到宜蘭要花5000億以上，節省的時間也很有限，根本就只是利用高鐵來大舉開發重劃土地，再藉由都市化的理由炒地皮。

高鐵 高鐵延伸宜蘭

相關新聞

