用完餐後1動作就可免用洗碗機 網友一面倒不買單：多此一舉

越來越多人為了省時方便，家裡都會安裝洗碗機，用完餐後將碗盤放入機器內，完全不需要自己動手洗。有網友日前到同事家吃飯，用完餐後發現對方竟然沒有用洗碗機，得知清潔方法後也大讚「學到了一課」，但貼文卻被多數人吐槽多此一舉。

原PO在PTT發文表示，同事家有6個人，每次吃飯就要準備6個碗、6雙筷子，另外還有4個盤子、1個平底鍋、2支湯勺、2條抹布等，雖然天天下廚卻都沒有用洗碗機清洗。同事透露因為家裡沒有空間裝洗碗機，因此在洗碗前會先將碗盤泡熱水再用冷水洗後擦乾，就可以不需要用到洗碗機。

同事對於這樣的清潔方式相當得意，不僅效果非常好，而且比起用冷水洗完再放烘碗機還省電費，全部只要15分鐘內就可以完成，讓原PO聽了直呼「又學到一課」。

貼文一出，不少人紛紛吐槽原PO，「聽你的說法，感覺熱水不用錢」、「用熱水洗是為了要去油吧」、「熱水是去油污的時候好用，其實就洗碗精刷一刷就好，不用多此一舉」、「放著自然風乾的過程剛好滋生細菌」、「這麼冷的天氣，為什麼不全程都用溫熱水洗？」、「不能又熱水又洗碗精嗎？」、「用洗碗精就行了，用熱水是智商稅」。

還有過來人認為洗碗機輕鬆又方便，比起用手洗更清潔、省時、省力，「我家洗碗機也是用熱水洗，輕鬆又方便」、「就算手洗只要15分鐘，體感會更漫長，我還是會丟洗碗機，手不濕不油感覺就是爽」、「你知道洗碗機為什麼一定比手洗乾淨嗎？因為溫度高很多…你手洗根本受不了那個高溫的」、「結論，還是買洗碗機吧」。