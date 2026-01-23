進超商聽到《花木蘭》神曲隨手買福袋 她秒中5千元嗨翻：老祖宗顯靈啦

「花家黑魔法」果真厲害！去（2025）年有人分享尾牙前不斷聽迪士尼動畫《花木蘭》影片中，「以妳為榮」的歌曲片段，結果真的中了大獎，今年同樣吸引不少人打算如法炮製。有一名女網友日前到超商聽到《花木蘭》的歌曲，一時興起買了福袋，結果讓她秒中購物金5000元，開心地直呼「列祖列宗直接顯靈啦」。

這名女網友表示日前中午去全家超商買午餐，在店內聽到播放著《花木蘭》的歌曲，當時想起在網路上看到不少人自稱尾牙靠著這首歌中獎，於是買了一個福袋試試手氣。她說回公司後邊聽著這首歌然後邊開箱，起初想抽到樂扣杯，結果沒中還有點小失望，但當打開抽獎券時，發現竟然中了購物金5000元，開心地在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享，並笑說「花家黑魔法真的不是開玩笑」。

貼文掀起熱議，「老祖宗顯靈」、「這個厲害，除了手機，順位第二」、「只輸iPhone和小黃金的大獎了」、「全家5000加菜金！讚」、「除了iPhone 17，妳打趴許多人了」、「5000欸，超級實用」、「晚點一樣聽花木蘭再去買爆」、「這個5000第一次看到耶」、「南部都買不到了」、「哇嗚…四獎」、「覺得全家的福袋比711厲害欸」。

沒抽中的人看了也相當羨慕，「我整袋都跟妳一模一樣，除了5000塊」、「買了快11個立即中都槓龜」、「我聽的時候沒有，哭哭」、「太厲害了，我還買了兩個，都是銘謝惠顧」、「好幸運唷！我買4袋，3袋銘謝惠顧」。

也有網友完全沒聽過這首歌，「花木蘭是什麼？」、「我比較好奇『花木蘭』這首歌」、「花木蘭哪一首？快快告訴我來播到過年，今年不看甄嬛了」、「哪首花木蘭？我要洗腦循環播放」。