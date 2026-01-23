快訊

靈動老師爆紅翻車！「黑白顛周媛」魅力課撈金破億　抖音出手永久封號

台南國科會資安大樓今晨傳火警！3樓無人機區燒毀

最危險的不是冷，而是忽冷忽熱！心臟科醫教天冷起床、洗澡如何保命

進超商聽到《花木蘭》神曲隨手買福袋 她秒中5千元嗨翻：老祖宗顯靈啦

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友到超商聽到尾牙神曲《花木蘭》，隨手買了福袋，結果中了5000元購物金。圖／全家便利商店提供
有網友到超商聽到尾牙神曲《花木蘭》，隨手買了福袋，結果中了5000元購物金。圖／全家便利商店提供

「花家黑魔法」果真厲害！去（2025）年有人分享尾牙前不斷聽迪士尼動畫《花木蘭》影片中，「以妳為榮」的歌曲片段，結果真的中了大獎，今年同樣吸引不少人打算如法炮製。有一名女網友日前到超商聽到《花木蘭》的歌曲，一時興起買了福袋，結果讓她秒中購物金5000元，開心地直呼「列祖列宗直接顯靈啦」。

這名女網友表示日前中午去全家超商買午餐，在店內聽到播放著《花木蘭》的歌曲，當時想起在網路上看到不少人自稱尾牙靠著這首歌中獎，於是買了一個福袋試試手氣。她說回公司後邊聽著這首歌然後邊開箱，起初想抽到樂扣杯，結果沒中還有點小失望，但當打開抽獎券時，發現竟然中了購物金5000元，開心地在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文分享，並笑說「花家黑魔法真的不是開玩笑」。

貼文掀起熱議，「老祖宗顯靈」、「這個厲害，除了手機，順位第二」、「只輸iPhone和小黃金的大獎了」、「全家5000加菜金！讚」、「除了iPhone 17，妳打趴許多人了」、「5000欸，超級實用」、「晚點一樣聽花木蘭再去買爆」、「這個5000第一次看到耶」、「南部都買不到了」、「哇嗚…四獎」、「覺得全家的福袋比711厲害欸」。

沒抽中的人看了也相當羨慕，「我整袋都跟妳一模一樣，除了5000塊」、「買了快11個立即中都槓龜」、「我聽的時候沒有，哭哭」、「太厲害了，我還買了兩個，都是銘謝惠顧」、「好幸運唷！我買4袋，3袋銘謝惠顧」。

也有網友完全沒聽過這首歌，「花木蘭是什麼？」、「我比較好奇『花木蘭』這首歌」、「花木蘭哪一首？快快告訴我來播到過年，今年不看甄嬛了」、「哪首花木蘭？我要洗腦循環播放」。

全家便利商店 超商 尾牙 福袋

延伸閱讀

別人的老闆不讓人失望！尾牙普發AI筆電 前員工：每年都送3C

世貿年貨大展明日登場 預約參觀送限量朝天宮加持福袋

方大同顯靈了！葛仲珊親吐內幕 溫馨告白「我愛你」

劉亦菲38歲凍齡保養祕訣公開！6招美容、飲食秘訣養出好膚質

相關新聞

進超商聽到《花木蘭》神曲隨手買福袋 她秒中5千元嗨翻：老祖宗顯靈啦

「花家黑魔法」果真厲害！去（2025）年有人分享尾牙前不斷聽迪士尼動畫《花木蘭》影片中，「以妳為榮」的歌曲片段，結果真的中了大獎，今年同樣吸引不少人打算如法炮製。有一名女網友日前到超商聽到《花木蘭》的歌曲，一時興起買了福袋，結果讓她秒中購物金5000元，開心地直呼「列祖列宗直接顯靈啦」。

京都住希爾頓飯店一晚2200元！內行喊別衝動：非五星級等級

有網友在Threads分享，入住日本京都的「希爾頓花園飯店（Hilton Garden Inn Kyoto Shijo Karasuma）」一晚僅約新台幣2200元，引發熱烈討論。不少人直呼價格超佛，但也有網友提醒，該飯店屬於希爾頓集團中定位較平價的品牌，並非五星級等級。

Fumi阿姨上女廁掀論戰 發5點聲明：可去男廁 無意造成女性威脅

「北捷踹嬤事件」主角之一、網紅「Fumi阿姨」（auntyfumika）近日因進入女廁引發網路爭議，不少網友質疑其行為對女性空間與安全造成影響，也引發關於性別認同、公共空間與女性權益的激烈討論。

說日文反被刁？她曝遊日「講英文為尊」 日本人認了：勝者的語言

日本觀光人口爆炸，已達影響日常生活的程度，故也陸續出現日本人對觀光客不友善的聲音。近日更有網友表示，即使她盡量使用日文與當地人交流，仍然感受到差別待遇，反而某次全程用英語對話，旅程異常順暢，讓她感覺「

英網友抱怨囤了大量1元硬幣好頭痛 台灣人極推1招免煩惱

在台灣買東西的支付方法多元，可以用現金也能夠使用各種電子支付。不過最近有一名剛從英國搬回台灣的網友…

早生貴子不再是祝福？網掀「吉祥話變詛咒」大賽 年輕世代超有感

隨著時代變遷，原本被視為祝福、讚美的吉祥話，如今卻未必那麼悅耳。過去社會對成功、幸福的想像相對單一，但現代人生活價值觀已出現巨大轉變，無論是在工作、家庭婚姻，還是生兒育女，每個面向都更強調個人選擇與感

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。