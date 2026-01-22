Fumi阿姨上女廁掀論戰 發5點聲明：可去男廁 無意造成女性威脅

「北捷踹嬤事件」主角之一、網紅「Fumi阿姨」（auntyfumika）近日因進入女廁引發網路爭議，不少網友質疑其行為對女性空間與安全造成影響，也引發關於性別認同、公共空間與女性權益的激烈討論。

面對輿論風波，Fumi阿姨昨(21)日於Threads發出5點聲明回應，強調自己並未反對使用無障礙或友善空間，也未表態支持任何生育政策，並澄清未更換性別證件，最重要的是「並沒有要造成女性的威脅或困擾」，並表示自己「愛並感恩所有女性」。

Fumi阿姨也提到，當粉絲稱讚她「比某些人更漂亮」時，她一向回應「每個人都有自己的美」，並不認為自己的外貌或審美標準會造成其他女性的不適。她更直言，若有人不喜歡她，可稱她為「戰鬥機或芋頭」，顯示面對批評仍試圖以幽默化解。

Fumi阿姨隨後在留言中表示：「我可以去男廁，我不在意（我不確定別的跨性別在不在意），我只是要去上廁所。」

然而，留言區意見高度對立。一方支持者認為社會應更加包容跨性別者與性別氣質多元者，並主張公共廁所應朝向性別友善與不分性別方向發展；另一方則堅持女廁本就屬於生理女性的安全空間，認為生理男性進入女廁會讓女性感到不安，質疑包容是否建立在女性的退讓或承擔風險之上。

不少網友指出，女性長期承受性暴力或偷拍等經驗，使女廁成為重要的安全場域，「不太確定為何女性表達對於男性生殖器的恐懼，需要被說成是有惡意？」認為在性別制度未完善之前，不應要求女性承擔他人的困境，「若有人提出進男廁怕嚇到男人，卻要女人包容進女廁的恐懼，這個雙標事實，算是惡意嗎？」有人呼籲理性討論，避免將不同意見簡化為「極端女權」或人身攻擊。