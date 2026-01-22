快訊

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

29歲女模柯柯5年前腦瘤才康復！去年確診罕見癌症今晨病逝

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

Fumi阿姨上女廁掀論戰 發5點聲明：可去男廁 無意造成女性威脅

聯合新聞網／ 綜合報導
Fumi阿姨因進入女廁引發網路爭議。圖／擷自IG
Fumi阿姨因進入女廁引發網路爭議。圖／擷自IG

「北捷踹嬤事件」主角之一、網紅「Fumi阿姨」（auntyfumika）近日因進入女廁引發網路爭議，不少網友質疑其行為對女性空間與安全造成影響，也引發關於性別認同、公共空間與女性權益的激烈討論。

面對輿論風波，Fumi阿姨昨(21)日於Threads發出5點聲明回應，強調自己並未反對使用無障礙或友善空間，也未表態支持任何生育政策，並澄清未更換性別證件，最重要的是「並沒有要造成女性的威脅或困擾」，並表示自己「愛並感恩所有女性」。

Fumi阿姨也提到，當粉絲稱讚她「比某些人更漂亮」時，她一向回應「每個人都有自己的美」，並不認為自己的外貌或審美標準會造成其他女性的不適。她更直言，若有人不喜歡她，可稱她為「戰鬥機或芋頭」，顯示面對批評仍試圖以幽默化解。

Fumi阿姨隨後在留言中表示：「我可以去男廁，我不在意（我不確定別的跨性別在不在意），我只是要去上廁所。」

然而，留言區意見高度對立。一方支持者認為社會應更加包容跨性別者與性別氣質多元者，並主張公共廁所應朝向性別友善與不分性別方向發展；另一方則堅持女廁本就屬於生理女性的安全空間，認為生理男性進入女廁會讓女性感到不安，質疑包容是否建立在女性的退讓或承擔風險之上。

不少網友指出，女性長期承受性暴力或偷拍等經驗，使女廁成為重要的安全場域，「不太確定為何女性表達對於男性生殖器的恐懼，需要被說成是有惡意？」認為在性別制度未完善之前，不應要求女性承擔他人的困境，「若有人提出進男廁怕嚇到男人，卻要女人包容進女廁的恐懼，這個雙標事實，算是惡意嗎？」有人呼籲理性討論，避免將不同意見簡化為「極端女權」或人身攻擊。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

廁所 性別友善廁所 女廁 跨性別 女權

延伸閱讀

他怒「星宇商務艙悶熱」拒再搭 內行說原因：空服員無能為力

品管出包？花1.65萬配頂級眼鏡卻見「小白點」 公司認疏失致歉

她怨網購書籍「內頁竟要自己剪」 內行急阻：這是毛邊收藏版

4歲女童握方向盤開車上路！母嗆爆料者引眾怒 桃議員：已檢舉

相關新聞

京都住希爾頓飯店一晚2200元！內行喊別衝動：非五星級等級

有網友在Threads分享，入住日本京都的「希爾頓花園飯店（Hilton Garden Inn Kyoto Shijo Karasuma）」一晚僅約新台幣2200元，引發熱烈討論。不少人直呼價格超佛，但也有網友提醒，該飯店屬於希爾頓集團中定位較平價的品牌，並非五星級等級。

Fumi阿姨上女廁掀論戰 發5點聲明：可去男廁 無意造成女性威脅

「北捷踹嬤事件」主角之一、網紅「Fumi阿姨」（auntyfumika）近日因進入女廁引發網路爭議，不少網友質疑其行為對女性空間與安全造成影響，也引發關於性別認同、公共空間與女性權益的激烈討論。

說日文反被刁？她曝遊日「講英文為尊」 日本人認了：勝者的語言

日本觀光人口爆炸，已達影響日常生活的程度，故也陸續出現日本人對觀光客不友善的聲音。近日更有網友表示，即使她盡量使用日文與當地人交流，仍然感受到差別待遇，反而某次全程用英語對話，旅程異常順暢，讓她感覺「

英網友抱怨囤了大量1元硬幣好頭痛 台灣人極推1招免煩惱

在台灣買東西的支付方法多元，可以用現金也能夠使用各種電子支付。不過最近有一名剛從英國搬回台灣的網友…

早生貴子不再是祝福？網掀「吉祥話變詛咒」大賽 年輕世代超有感

隨著時代變遷，原本被視為祝福、讚美的吉祥話，如今卻未必那麼悅耳。過去社會對成功、幸福的想像相對單一，但現代人生活價值觀已出現巨大轉變，無論是在工作、家庭婚姻，還是生兒育女，每個面向都更強調個人選擇與感

不是東京大阪京都 日本一城市網友大推：最人性化適合旅遊

許多台灣人瘋去日本旅行，而日本著名大城市東京、大阪、京都等都是旅客們愛去的熱門景點。不過日前有位內行網友表示，日本東北區的最大城市「仙台」才是最人性化的城市，他細數優點，像是從機場到轉乘鐵路只要3分鐘，搭鐵路到市區也只要半小時，很多可以逛的景點，讓他直呼「超愛仙台，以後還要來」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。