英網友抱怨囤了大量1元硬幣好頭痛 台灣人極推1招免煩惱

在台灣買東西的支付方法多元，可以用現金也能夠使用各種電子支付。不過最近有一名剛從英國搬回台灣的網友在reddit論壇發文表示，從幾乎無現金交易的英國回台灣，發現「擁有大量的1塊錢硬幣真是惡夢」，令他完全不知該如何處理。

原po在reddit指出，他累積了一大堆的1塊錢硬幣，他甚至有朋友的1元硬幣已囤了超過新台幣1000元。原po也問大家，「通常都是怎麼處理這些大量的1塊錢硬幣？」

貼文一出，不少台灣網友們異口同聲地說「存進悠遊卡裡最方便」、「我都把10塊錢、5塊錢、1塊錢存進悠遊卡」、「我都用自動加值機，不會拿大量的零錢去麻煩捷運站窗口的站務員」、「也可以拿去超商加值悠遊卡或icash，但記得不要繁忙時間去增加店員困擾」。

然而也有其他網友提出不同做法，有人因為本身住離捷運站比較遠，不方便常常至站內加值，「寧願拿到銀行存」、「去蝦皮無人智取店取貨時，用來支付貨到付款包裹」。

另也有人認為，其實買東西的時候有準備零錢還是很好用，「特別是結帳金額不是5的倍數時，1塊錢就可以派上用場」、「我通常零錢包裡都會放5塊錢和1塊錢」，還有人表示自己日常買菜、上餐廳幾乎都需要用到現金，「我無法想像無現金的生活」。