京都住希爾頓飯店一晚2200元！內行喊別衝動：非五星級等級

有網友在Threads分享，入住日本京都的「希爾頓花園飯店（Hilton Garden Inn Kyoto Shijo Karasuma）」一晚僅約新台幣2200元，引發熱烈討論。不少人直呼價格超佛，但也有網友提醒，該飯店屬於希爾頓集團中定位較平價的品牌，並非五星級等級。

原PO指出，這是希爾頓集團在京都的飯店房價，吸引不少人關注，隨即有網友說明：「Hilton Garden Inn本來就是商旅定位，等級大概和ibis差不多，不是掛希爾頓就一定是高級飯店。」也有人建議，若想體驗真正高端的希爾頓品牌，應選擇京都的LXR系列ROKU或Conrad、Waldorf Astoria等高階品牌。

部分網友也提醒，該價格多半出現在淡季平日，且未必包含稅金與服務費，實際結帳價格可能更高。若逢櫻花季、楓葉季等旺季期間，房價往往會大幅上漲，「這種價格旺季根本不可能看到」、「楓葉季超貴，新台幣2000多元，只能住膠囊旅館。」

也有網友分享實住經驗，表示該飯店CP值高、地點便利、早餐表現不錯，只是房間偏小，適合預算有限、以交通便利為主的旅客。還有不少網友感嘆：「同樣的房價，在台灣只能住到老飯店或休息90分鐘」，直言日本旅宿在價格與品質上更具競爭力。

