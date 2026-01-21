早生貴子不再是祝福？網掀「吉祥話變詛咒」大賽 年輕世代超有感

許多台灣人瘋去日本旅行，而日本著名大城市東京、大阪、京都等都是旅客們愛去的熱門景點。不過日前有位內行網友表示，日本東北區的最大城市「仙台」才是最人性化的城市，他細數優點，像是從機場到轉乘鐵路只要3分鐘，搭鐵路到市區也只要半小時，很多可以逛的景點，讓他直呼「超愛仙台，以後還要來」。

