早生貴子不再是祝福？網掀「吉祥話變詛咒」大賽 年輕世代超有感

聯合新聞網／ 綜合報導
許多曾被長輩掛在嘴邊的祝賀語，現在反而成了年輕世代避之唯恐不及的「人生雷點」。示意圖／ingimage
隨著時代變遷，原本被視為祝福、讚美的吉祥話，如今卻未必那麼悅耳。過去社會對成功、幸福的想像相對單一，但現代人生活價值觀已出現巨大轉變，無論是在工作、家庭婚姻，還是生兒育女，每個面向都更強調個人選擇與感受。也因此，許多曾被長輩掛在嘴邊的祝賀語，反而成了年輕世代避之唯恐不及的「人生雷點」。近日就有網友在Threads發起「以前是吉祥話，現在是詛咒的話語」大賽，引發大量共鳴與討論。

其中，職場相關的「俗語」最先中槍，不少網友直言，像是「能者多勞」、「吃得苦中苦，方為人上人」這類話語，聽起來像是鼓勵，實際卻更像合理化過勞與壓榨。有網友無奈表示，「能者根本會過勞吧，多勞也沒多得，只是多了好多病」，也有人直白吐槽「吃虧就是佔便宜？隱忍到我都被掏空，便宜到他人」。甚至連「這麼會念書，以後一定會當老師」這類看似正向的預言，也被認為替人生提早設限，讓人感到壓力而非祝福。

而在家庭與婚姻面向，許多傳統吉祥話則被指出暗藏性別刻板印象。「好賢慧，以後一定能嫁個好老公」、「這女生很乖，很適合娶回家」等評價，讓不少人直呼聽了不舒服，彷彿女性的價值只剩下成為好妻子、好媳婦。至於「三代同堂」、「四代同堂真是有福氣」，在生活型態偏好小家庭的今日，在多數網友眼裡與其說是祝福，更被形容為「想想就可怕」的詛咒。

討論聲量最高、也最引發共鳴的，則集中在生小孩相關的吉祥話。在少子化已成社會現象的當下，「多子多孫」、「子孫滿堂膝下承歡」不再成為人人嚮往，反而讓人倍感壓力。其中「湊一個好字」更被網友點名為最大地雷，有人直言「為什麼生小孩要用湊的？是在集什麼點數嗎？」也有人反諷，「生一男一女才能湊一個好字，是要湊給誰？」甚至有網友笑說，自己開玩笑祝朋友「子孫滿堂」，卻立刻被回敬「你可以不要咒我嗎」。這場討論也讓不少人重新思考祝福的本質，有網友認為，當祝福未能回應對方的真實需求時，反而容易造成反效果。

隨著時代變遷，原本被視為祝福、讚美的吉祥話，如今卻未必那麼悅耳。過去社會對成功、幸福的想像相對單一，但現代人生活價值觀已出現巨大轉變，無論是在工作、家庭婚姻，還是生兒育女，每個面向都更強調個人選擇與感

