不是東京大阪京都 日本一城市網友大推：最人性化適合旅遊

許多台灣人瘋去日本旅行，而日本著名大城市東京、大阪、京都等都是旅客們愛去的熱門景點。不過日前有位內行網友表示，日本東北區的最大城市「仙台」才是最人性化的城市，他細數優點，像是從機場到轉乘鐵路只要3分鐘，搭鐵路到市區也只要半小時，很多可以逛的景點，讓他直呼「超愛仙台，以後還要來」。

一名網友在Threads發文表示，仙台是他心中認為「全日本最人性化的城市」，因為從機場到轉乘鐵路只有間隔一個月台，走路只要3分鐘就可以到，絕對不會迷路，而且搭鐵路到市區也只要半小時。又不用擔心風吹日曬，因為仙台車站出來，有天橋連通十幾棟百貨公司，讓原PO直呼「可以逛一整天，都不用下來到陸地」。

接著原PO表示，如果想要去近郊泡溫泉，在車站就有每間溫泉旅館的免費接駁車，讓他開心大讚「我在仙台這幾天一次都沒迷路過，也沒有搭到仙台的地鐵，因為光是車站就逛3天都逛不完了，好吃、好玩也都在車站」，文末他更是讚美「超愛仙台，以後還要來」。

文章曝光後，也有許多網友補充「推薦大家櫻花季的時候去仙台，沒什麼台灣人會選擇去仙台，賞櫻直接包場，4月飛往仙台的機票、住宿都超便宜」、「仙台到處都有毛豆奶昔，物價又比東京便宜」、「仙台還有日本花式溜冰員羽生結弦，和動漫排球少年可以追」、「仙台的牛舌超好吃」。

也有網友回應「你把福岡往博多車站放哪？他們都是超速移動到市區，福岡跟仙台都是很棒的地方」、「非常愛仙台，我去超多次還是想再去」、「多一個推薦媽媽去仙台的理由了」、「超適合帶長輩去」、「我從去年10月第三次去仙台，已經決定每年都要去仙台自助旅遊了，真的不會走丟」。