網路哏掀論戰！早餐店「ven一次」影片瘋傳 兩岸網友互嗆口音

社群平台Threads近日再度掀起兩岸爭議，一位網友模仿中國大陸民眾口音的影片意外引發論戰，影片中原PO分享自己在早餐店遇到中國人的經驗，提到對方在店內大聲喧嘩「我再ven一次，有沒有人要吃一塊我的豬排蛋餅」。影片自去年10月瘋傳至今，卻也讓部分大陸網友感到不滿，質疑「ven」並非普通話中「問」的正確發音，進而將話題延燒成對台灣口音的批評與反擊。

有大陸網友指出，在中國普通話中「問」的發音為「wen」，怒駁「根本不存在ven這個說法」，並認為台灣網友將特定地區口音拿來玩哏並不恰當，甚至進一步延伸批評台灣口音「滑稽」，隨即引發台灣網友反彈。

至於「ven是否存在」，也有台灣網友反嗆對岸網友論述過於武斷，指出大陸網路論壇「小紅書」早已有對「ven」發音的解說，小紅書上甚至早已有人說「中國的普通話考試是可以接受ven音的」，反問「根本不存在『ven』這個說法，are you sure？」。

留言區中，部分台灣網友以戲謔方式回應「我就ven ven你怎麼不回」、「沒人ven你意見」、「你們隨便灣灣的叫，我們ven一下就崩潰，玩不起又愛挑釁，都給你們贏」、「ven你又不高興，不ven你又瘋狂刷存在感，我就ven你到底想幹啥」。

也有不同聲音提醒，不該將任何地區口音作為嘲諷素材，「大家別鞭了吧，換位思考作者就是認真且不冒犯別的國家的人啊，又不是沒禮貌沒文化那群」、「有受過教育的台灣人不會嘲笑正常人的口音。那種拿特定地區的腔調來取笑的不叫哏，叫沒禮貌兼沒水準」。