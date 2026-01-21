觀光署拉抬國旅挨轟搞錯對手 網酸：住宿降6元也要發新聞稿

觀光署指出，去(2025)年全年國內旅遊總支出達5158億元，創下新高，並預估今年國旅旅次將超過2億次。同時公布旅館及民宿全年平均房價小幅下滑，最低僅減少6元，引發網友熱議。

網紅Cheap昨(20)日則在臉書發文諷刺表示「國旅住宿再降6元」，這樣的降幅讓他「措手不及」，還笑說「省下來的錢再貼4元就能買茶葉蛋」。他直言，政府官員搞錯方向，國旅現在最大的對手不是「去年的國旅」，而是「出國旅遊」。

Cheap指出，民眾會拿國旅與日本、韓國、東南亞等海外旅遊相比，「多加一點錢，就能去日本體驗更好的飯店」，若官員只滿足於房價比去年便宜，就可能在國際競爭中「被日韓、東南亞吊起來打到哭」。

他也呼籲，除了價格之外，旅宿服務品質同樣重要，像是備品是否恢復等細節，才是真正影響國旅吸引力的關鍵。

貼文曝光後，大批網友留言痛批政策失焦，認為官員拿「降6元」來宣傳形同自嘲。有人直言，「小漲3000、大跌6元」、「還不夠買顆蛋」，並質疑這樣的數據是否值得發布新聞稿，「降6元也要發新聞稿，厲害了我的國！」、「只要辯贏就好的心態」。

不少網友將台灣住宿品質與日本相比，指出「日本2000多元就能住到乾淨、地點好、還附美味早餐的飯店，台灣同價位的住宿卻常遇到潮濕霉味、早餐簡陋的情形」，認為不是做不到，而是「想不想做」。也有人直言，台灣國旅是「價格第一世界、街景及品質第三世界」。

此外，取消或不主動提供一次性備品政策也成為眾矢之的。有網友批評「沒有備品是最低能的政策」、「牙刷、牙膏還要自己帶，麻煩又增加行李重量」、「還有的飯店連毛巾都不給了」，質疑為了環保卻犧牲旅遊便利與體驗品質。