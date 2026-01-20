日本之外新選擇！她狂推1國家旅遊魔力 全網共鳴：放鬆到不行

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己近年來「越去越南越上癮」，直呼「真的不懂越南有什麼魔力，去了還想再去」。示意圖/Ingimage
台灣人熱愛出國旅遊，近期一名網友分享，自己近年來「越去越南越上癮」，直呼「真的不懂越南有什麼魔力，去了還想再去」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己前年與男友、男友朋友一起前往富國島旅遊，去年則和男友到峴港、胡志明市，每趟旅程都留下深刻印象，每次回台都忍不住狂推身邊朋友一定要去越南玩，甚至現在看機票，第一個搜尋的目的地都是越南。

貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示「真的！越南有毒，一去就回不去了，陽光、步調、美食、價格，整個讓人放鬆到不行」、「我也剛從富國島蜜月回來，真的會讓人想再去」、「胡志明、峴港都去過，都好讚，本來以為日本好玩的，去過越南後，理智線完全沒有辦法運作了，一直往越南跑」、「超級好玩！而且東西又很好吃、盲買也超讚」、「CP值高到誇張，食物好吃、飯店住宿又便宜」、「物價很甜，人普遍都很nice，飲食也接受度很高，我也還蠻愛越南」、「他們酒店真的都便宜又漂亮」。

不過，也有部分網友持相反意見，指出「人生第一次出國就去越南，超後悔！嚇到以後完全不敢再去了，不曉得是不是去錯地方」、「我去了3次越來越不想去」、「越南要辦簽證費，累積下來也不便宜，泰國、菲律賓免簽證可以一直去，比較划算」。

