愛蹭天龍國？新北人對外自稱「台北人」 網點關鍵：過去習慣難改

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露，新北人常自稱來自台北。 示意圖／ingimage

一名網友近日在Threads發文表示，在現實生活中真的遇到「新北人對外會說自己是台北人」的情況，直言「新北人好像對外縣市真的會講自己是台北人耶，剛剛真的遇到一個講到他要回台北」，引發網友熱議。原PO也特別強調，發文並非刻意挑起地域對立，只是單純印證過去在生活、網路上看過的說法。

不少留言認為，這樣的說法更多來自歷史與生活習慣，「會啊，因為我小時候那裡叫台北縣」、「新北市以前叫台北縣，加上雙北基本上共同生活圈」、「台北縣習慣了，講新北就很彆扭」、「以前是台北縣人的話，講台北應該是大範圍的概念」、「我一直活到大學都是台北縣民，台北有什麼問題嗎，我現在也很自然認為自己是台北人」、「現在被正名叫新北就會有區隔的感覺，不過有點年紀的講習慣也正常」、「我也都說台北，也不是說要假裝自己天龍人或是蹭台北市什麼，純粹習慣而已」。

也有網友從溝通便利與外地視角出發，「通常是外縣市的人會統一說那就是台北」、「我說我新北人，台南人『我們都叫台北人，誰分得出來你們新北、台北』」、「講了結果外縣市的朋友就會說都是台北，我就放棄了，一律對外說台北」、「你認為南部會在意北市還是北縣嗎」、「就統稱台北阿，說一個外縣市地名很容易又繼續問在哪裡」。

也有人表示自己會以更具體的地名介紹，「不會，我會說我是板橋人」、「新北人都會說回中永和、新莊、蘆洲之類的吧」、「我都說回林口，大部分人都直接說區域名吧」、「淡水人會直接說自己淡水人，住竹圍跟紅樹林也會說自己淡水人」、「主要看所在地區而定，會因為距離越遠而放大」。

