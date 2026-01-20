東南亞餐廳貴仍有移工消費...他問外勞如何存錢 網曝三大原因

台灣外籍勞工日益增多，近日就有網友在Dcard上分享，東南亞餐廳價格並不便宜，即便如此，餐廳裡仍常能看到許多外籍勞工在用餐，讓原PO好奇他們到底是如何存錢的。

原PO在文章中表示，自己居住的新北市南勢角地區到處都是外籍勞工，同時他也觀察到東南亞餐廳價格都不低，一份餐點就要將近200元，但來用餐的外籍勞工仍絡繹不絕，讓他十分好奇，外籍勞工們除了日常生活支出，是否有特別的省錢方法或理財策略。

貼文一經發出便引來熱議，網友們分析「他們基本上都在加班，放假還會去打零工，像是做清潔、田裡的工作等」、「外勞都會卯起來加班，他們已經常態性加到勞基法找上門了」、「他們幾乎日日加班，而且他們喜歡喝飲料勝過吃飯，有時只吃一、二餐+吃很少」、「聽人說外勞都很刻苦耐勞，很願意加班，自然就錢多」。

也有網友提到，「雇用外籍勞工要供餐」、「他們只要上班時間就是吃公司叫的便當…」、「他們宿舍都有廚房，一個禮拜可能就吃那一兩次（外食）」、「公司都有宿舍，不用花錢租房」、「外勞很多都雇主包吃包住，剩下的薪水扣掉寄回家裡的，可以完全拿來揮霍」。

還有網友提到外籍勞工的投資方式，「他們很愛買黃金」、「買黃金」、「他們特別喜歡買實體黃金」、「在台灣買的黃金純度比他們國家高，台灣買的帶回他們國家賣可以賣到很好的價錢」。