密集又萬能！日網友圖解「台灣超商攻略」：店員簡直SSS級

一名居住在台灣的日本網友，近日以「喜歡台灣的便利商店嗎？」為題在Threads發文，搭配多張插圖，從日本人的視角細數台灣超商的密集程度與多功能服務。原PO介紹，台灣目前以7-ELEVEN與全家便利商店為主力，兩大品牌合計就佔整體門市數超過8成，走在街頭幾乎隨處可見，便利程度讓外國人印象深刻。

原PO自製「台灣便利商店攻略」，指出台灣超商密度堪稱世界頂級水準，甚至流傳「每100公尺就有一間便利商店」的說法。以他自身經驗為例，從住家步行5分鐘內就能抵達3間超商。除了購買商品，便利商店還能繳交公共事業費、寄取包裹、列印影印、繳停車費、購買票券、使用ATM，甚至提供內用空間。

貼文中也特別提到台灣便利商店「內用文化」的獨特之處，幾乎每一家店都設有座位區，甚至有整層二樓作為內用空間，對日本人來說相當新鮮。也整理出實用觀察，例如如何從店外判斷是否有廁所、租借充電器等細節，更不諱言「台灣超商店員的難度是SSS級」，形容店員需應付各種服務，工作強度之高令人敬佩。

飲食方面，原PO介紹自助取餐區，包括茶葉蛋、烤地瓜、熱狗與關東煮，並特別點出每一家味道都不同，品嚐起來很有趣。他也大讚超商咖啡文化，像是7-ELEVEN的CITY CAFE不只賣咖啡，還有水果茶、氣泡咖啡等多元選擇，以及特別推薦全家品質很高的霜淇淋，且常常會有買一送一的優惠。