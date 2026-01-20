便當一微波就「爆炸」！OL崩潰求救 網教實用一招：食物更好吃

肯德基近日拋出震撼彈，宣稱經典原味蛋撻將「走入歷史」，引發全台搶購潮。然而，所謂的停售僅是產品升級，官方宣佈將推出全新的「原味蛋撻－超極酥」，社群小編在留言區的「神回覆」更被指是提油救火，釀成一場行銷災難。不過，在一片罵聲中，卻有網友意外發現「蛋撻」的讀音長久以來都被大眾唸錯了。

2026-01-18 13:21