便當一微波就「爆炸」！OL崩潰求救 網教實用一招：食物更好吃
你平常上班也會自己帶便當嗎？一名女網友分享，近期在公司茶水間微波便當，裡頭的水煮蛋、魚肉、透抽等食物，常常因高溫而「爆掉」，讓她相當好奇哪些東西才能微波？貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在社群平台「Threads」分享幾張照片，可以發現便當盒裡的蛋和海鮮，在高溫加熱後四散破裂，崩潰向朋友表示「剛剛魚爆掉」、「透抽大爆炸，以後不帶了，氣死」，但她也不禁想問：「到底什麼食物能微波，快瘋了。」
貼文一出後，網友們紛紛分享心得，「經驗談，貢丸、透抽、蒸蛋、滷蛋都會」、「蛋弄成煎蛋或炒蛋不會爆」、「我都帶雞胸肉、火鍋肉片，沒有爆掉過」、「有厚度，容易有內外溫差的都會爆，準備時切開弄小弄薄，就不會了」、「肉類、油脂高的食物要用低火…蛋我會先把他弄破」、「會爆就是溫度太高或是時間太久，妳的牛肉都要變成肉乾了」。
此外，也有內行網友提供實用建議，「可以把紙巾用濕蓋在上面，食物也會比較好吃」、「買個專門微波的蓋子蓋著，然後隨便它爆炸」、「買個微波爐內的加熱蓋，爆炸不用清微波爐，我在辦公室就放這個」、「解決辦法是用低瓦數微波，拉長時間，並且用其他菜蓋住這些食材，減少噴濺」。
